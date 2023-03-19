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С чего началась карьера главы Совета директоров ФХБ? Артём Каркоцкий о работе, «Динамо» и личной жизни

19 марта 2023 18:23
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Новости Беларуси. На неделе случились новые назначения, и это мы о хоккее. Исполняющий обязанности генерального директора хоккейного минского «Динамо» Артем Каркоцкий стал председателем Совета директоров клубов Беларуси, сообщили в рубрике «Спорттаймер» в программе «Неделя» на СТВ. Отметим, что в его обязанностях и хоккейная динамовская СДЮШОР. Стремительный рост функционера восхищает, вот только в сутках 24 часа, и как он сможет управится с таким объемом работы?  

Этот вопрос и другие мы задали именно виновнику событий Артему Каркоцкому.  

«Поздно пошел в хоккей». С чего началась блестящая карьера?  

Юлия Силипицкая, СТВ:  
Яркое воспоминание детства, что помнишь?  

С чего началась карьера главы Совета директоров ФХБ? Артём Каркоцкий о работе, «Динамо» и личной жизни-1

Артем Каркоцкий, исполняющий обязанности генерального директора ХК «Динамо-Минск», председатель Совета директоров клубов Беларуси:  
Когда в парке Горького сделали ремонт на катке, и мы играли матч, пришла моя мама. И я забил гол тогда. Я просто поздно пошел в хоккей, я в 10 лет пошел.  

Юлия Силипицкая:  
Переросток.  

Артем Каркоцкий:  
В 10 лет занимался футболом, тренер меня хотел забрать на чемпионат Европы с юношеской сборной тогда. И он сказал подождать буквально месяца полтора его. И бабушка боялась, что я пойду куда-то во дворы, меня куда-то унесет, не буду ничем заниматься.  

Юлия Силипицкая:  
То есть бабушка видела наклонности мальчика лидерские.  

Артем Каркоцкий:  
Бабуля просила на тот момент Гусова Андрея, он на тот момент еще встречался с моей тетей.  

Юлия Силипицкая:  
Гусов встречался с тетей? Как у вас интересно…  

С чего началась карьера главы Совета директоров ФХБ? Артём Каркоцкий о работе, «Динамо» и личной жизни-4

Артем Каркоцкий:  
Да, потом он женился на тете.  

Юлия Силипицкая:  
Остался с тетей?  

Артем Каркоцкий:  
Да, и тетя большой вклад внесла.  

Юлия Силипицкая:  
То есть три женщины повлияли на ваше становление в спорте, они выбрали вам хоккей.  

Артем Каркоцкий:  
Да, хоккей. И прихожу я в парк Горького, а там еще лето и игра в футбол. Естественно, я выскочил, показал себя.  

Юлия Силипицкая:  
Ну пацан, конечно, проявил себя.  

Артем Каркоцкий:  
Когда ты приходишь в другую команду, ты в любом случае должен завоевать место в команде, много личностей, с которыми надо взаимодействовать, найти общий язык, показать себя.  

Юлия Силипицкая:  
Вы уже по истечению какого-то времени можете все психологами работать.  

С чего началась карьера главы Совета директоров ФХБ? Артём Каркоцкий о работе, «Динамо» и личной жизни-7

Артем Каркоцкий:  
Ну, может быть. Очень помогает на самом деле командные виды спорта, хоккей в дальнейшей жизни. Тренер по футболу после полугодичного отсутствия общения с ним, он пришел в парк Горького за мной, вернуть меня в футбол.  

Юлия Силипицкая:  
Спустя полтора года?  

Артем Каркоцкий:  
Да, спрашивал у тренера, как у меня успехи.  

Юлия Силипицкая:  
Тренер есть тренер. А у нас сейчас такие есть?  

Артем Каркоцкий:  
Конечно. И он меня пришел уговаривать вернуться обратно, я даже посетил одну тренировку по футболу, сходил для себя посмотреть, но подумал: я уже полтора года занимаюсь хоккеем, метаться туда-сюда. И хоккей мне понравился очень сильно.  

Какой из белорусских клубов запомнился больше всего?  

С чего началась карьера главы Совета директоров ФХБ? Артём Каркоцкий о работе, «Динамо» и личной жизни-10

Юлия Силипицкая:  
Первой была «Юность». Что этот клуб вам дал?  

Артем Каркоцкий:  
«Юность», да. Становления меня как хоккеиста.  

Юлия Силипицкая:  
То есть сильная кузница?  

Артем Каркоцкий:  
Да, становление как личности. На тот момент, да. И сейчас она является сильными школой и клубом.  

Юлия Силипицкая:  
У меня пальцев не хватит на белорусские клубы, где вы играли. Какая между ними связь?  

Артем Каркоцкий:  
Наверное, сам подход, трудолюбие.  

Юлия Силипицкая:  
То есть вы все-таки трудолюбивый?  

С чего началась карьера главы Совета директоров ФХБ? Артём Каркоцкий о работе, «Динамо» и личной жизни-13

Артем Каркоцкий:  
Да, мы трудолюбивые. Я как побывавший уже во многих странах, в Азии, кстати, мы чем-то немного похожи, китайцы похожи на нас характером.  

Юлия Силипицкая:  
Какой из клубов для вас самый яркий?  

Артем Каркоцкий:  
Это «Новополоцк».  

Ребрендинг школы «Динамо» – зачем это нужно?  

Юлия Силипицкая:  
«Динамовская» школа еще ваша?  

Артем Каркоцкий:  
Номинально еще да, я принимаю участие в каких-то ключевых моментах. Помимо спортивных очень сильных составляющих, мы преобразились еще и внешне.  

Юлия Силипицкая:  
А зачем вы это делали?  

С чего началась карьера главы Совета директоров ФХБ? Артём Каркоцкий о работе, «Динамо» и личной жизни-16

Артем Каркоцкий:  
Ребрендинг? Знаете, «динамовская» школа уже на протяжении многих лет лидирует в медальных зачетах, дети стали другими. И их надо как-то задерживать и привлекать.  

Юлия Силипицкая:  
Возымело действие?  

Артем Каркоцкий:  
Мы это, наверное, увидим, когда посмотрим, сколько детей желающих придет в набор.  

Юлия Силипицкая:  
Это, так скажем, на следующий сезон?  

Артем Каркоцкий:  
В том числе и на следующий сезон, тоже была задумка такая. Это для набора, для привлечения в первую очередь родителей, чтобы они понимали, что «Динамо-Джуниверс» – это такое пространство, где мы развиваем детей. В долгосрочной перспективе планируем академии для нескольких возрастов для начала.  

Юлия Силипицкая:  
В Минске или в регионах?  

Артем Каркоцкий:  
Пока в Минске. Были разговоры про регионы, но это еще в стадии разработки. Я надеюсь, что в следующем году мы дойдем, что у нас будет академический возраст, чтобы начать с чего-то. И потом уже продолжим более объемно.  

«Вакансия есть, обращайтесь». Место директора свободно?  

Юлия Силипицкая:  
Кто будет продолжать ваше дело, нашли себе преемника?  

Артем Каркоцкий: 
Еще пока не нашли.  

Юлия Силипицкая:  
Директор – это папа, мама и все остальное вместе.  

Артем Каркоцкий:  
Вот таких кандидатур пока нет.  

С чего началась карьера главы Совета директоров ФХБ? Артём Каркоцкий о работе, «Динамо» и личной жизни-19

Юлия Силипицкая:  
То есть вакансия есть, к вам можно обращаться?  

Артем Каркоцкий:  
Вакансия есть, обращайтесь, рассмотрим все варианты.  

Юлия Силипицкая:  
То есть если кто-то чувствует силу, может подавать заявку?  

Артем Каркоцкий:  
Да, все варианты мы будем рассматривать, ведь это должен быть такой человек, который будет привержен этой школе.  

Юлия Силипицкая:  
Как Каркоцкий?  

Артем Каркоцкий:  
Как Басков, как Андрей Сергеевич Ращинский.  

Юлия Силипицкая:  
Ращинский, да. Он прямо на льду там жил. И всегда с улыбкой. Вы все вообще каике-то очень улыбчивые. Вы конкретно генеральный директор?  

Артем Каркоцкий:  
Номинально еще и.о.  

О личной жизни, жене и сыне  

Юлия Силипицкая:  
И тут на вас свалилось такое большое счастье. И теперь вы уже председатель. Слушайте, если бы вы не были женат… А вы официально женаты или нет?  

С чего началась карьера главы Совета директоров ФХБ? Артём Каркоцкий о работе, «Динамо» и личной жизни-22

Артем Каркоцкий:  
Официально.  

Юлия Силипицкая:  
Так вот, если бы вы не были женаты, я бы сказала: какой завидный жених! А теперь я говорю: как справится ваша бедная жена с вашим рабочим днем. 24 часа в сутках.  

Артем Каркоцкий:  
Да, видеться получается реже, чем хотелось бы. Но когда есть возможность получить такой опыт… Я как отношусь к этому: это временное явление.  

Юлия Силипицкая:  
То есть вы на пенсию?  

Артем Каркоцкий:  
В плане получения опыта потом в любом случае станет легче, когда уже узнаешь эти многие моменты.  

Юлия Силипицкая:  
Но если вы, конечно, еще сбережете жену, однозначно будет легче. Когда вы в последни раз с женой были в кино?  

Артем Каркоцкий:  
Очень давно.  

Юлия Силипицкая:  
А говорите, что водите.  

Артем Каркоцкий:  
Но как вы сказали, очень быстро возрастает нагрузка.  

Юлия Силипицкая:  
А я бы сказала, знаете, почему у вас карьерный рост? Потому что у вас хорошая жена. Если бы жены не было, может, и карьерного роста бы не было.  

С чего началась карьера главы Совета директоров ФХБ? Артём Каркоцкий о работе, «Динамо» и личной жизни-25

Артем Каркоцкий:  
Возможно.  

Юлия Силипицкая:  
У вас хороший тыл. Скажите, как ваш тыл хотя бы зовут?  

Артем Каркоцкий:  
Валерия.  

Юлия Силипицкая:  
Вы ее по фотографии выбрали?  

Артем Каркоцкий:  
Сначала, конечно, мы же мужчины, выбираем…  

Юлия Силипицкая:  
Девочки сначала обычно или цветочек, или кошечек вешают.  

Артем Каркоцкий:  
Она ничего не вешала.   

Юлия Силипицкая:  
Вот за что зацепились, такая загадка. Колитесь уже, говорите, самые лучшие качества свой жены.  

Артем Каркоцкий:  
Забота, доброта, открытость.  

Юлия Силипицкая:  
Любите?  

Артем Каркоцкий:  
Да. И есть еще прекрасный сын, Дмитрий его зовут.  

Юлия Силипицкая:  
Вы что, в честь Юрьевича назвали?  

Артем Каркоцкий:  
У них практически в один день день рождения. Разбежка в один день. Я думаю, что он будет хоккеистом, по крайней мере, когда он видит сейчас хоккей, это вызывает море эмоций. И я надеюсь, что ему понравится хоккей.  

С чего началась карьера главы Совета директоров ФХБ? Артём Каркоцкий о работе, «Динамо» и личной жизни-28

Юлия Силипицкая:  
«Динамо» вы тоже любите, я так понимаю?  

Артем Каркоцкий:  
«Динамо» тоже люблю.  

Юлия Силипицкая:  
Потому что с буквы «д» начинается Дмитрий.  

«Регулярный чемпионат получился неоднозначным»  

Артем Каркоцкий:  
24 марта клуб «Динамо» делает закрытие сезона с болельщиками. Не буду открывать все карты, будет возможность покататься на коньках.  

Юлия Силипицкая:  
Кстати, уже раз коснулись «Динамо». Все матчи смотрел?  

Артем Каркоцкий:  
Если сравнивать регулярный чемпионат, он получился неоднозначным, были взлеты и падения.  

Юлия Силипицкая:  
А каким должен был быть по идее?  

С чего началась карьера главы Совета директоров ФХБ? Артём Каркоцкий о работе, «Динамо» и личной жизни-31

Артем Каркоцкий:  
Хотелось бы он был более ровный, и планировалось так, прогнозировалось. Что он пройдет в более ровном ключе, позволит нам занять боле высокое место. Если взять начало чемпионата, середину и концовку, то, наверное, к концовке, ближе к плей-офф, многие легионеры начали демонстрировать тот хоккей, который от них ждали.  

Юлия Силипицкая:  
Я очень радею за молодежь, они меня удивили.  

Артем Каркоцкий:  
Наши молодцы, на самом деле, в этом сезоне. Многие ребята, это было видно по играм, катанию, по видению игры.  

Юлия Силипицкая:  
Отметьте!  

Артем Каркоцкий:  
Алистров, Горбунов, многие ребята с НХЛ, которые приходили в команду, очень интересно было смотреть. Ребята показывали очень хорошую игру в плей-офф, на самом деле. Вся команда преобразилась, можно так сказать. Даже глядя на то, как мы играли со СКА, мы любого соперника могли пройти. Если уже брать, могли и СКА пройти. Но там ряд всяких обстоятельств.  

Юлия Силипицкая:  
Еще не выросли, всякое возможно.  

Артем Каркоцкий:  
Вырастим.  

«Как минимум в тройке». Какие задачи у белорусов на следующий сезон?  

С чего началась карьера главы Совета директоров ФХБ? Артём Каркоцкий о работе, «Динамо» и личной жизни-34

Юлия Силипицкая:  
Ставили ли вы с учетом того, что сезон пусть и неофициально, но уже закончился, какие-то планы, задачи уже на следующий сезон?  

Артем Каркоцкий:  
Конечно, на следующий сезон планы – как минимум прохождение первого круга.  

Юлия Силипицкая:  
То есть мы должны пройти первый круг? Обязаны? Пройдем?  

Артем Каркоцкий:  
Да.  

Юлия Силипицкая:  
А будут какие-то изменения в команде?  

Артем Каркоцкий:  
Изменения будут, безусловно, будем искать такие моменты, где мы можем усилиться, где нам необходимо это сделать, чтобы сформировать такой единый кулак, который ровно пройдет всю дистанцию и добьется поставленной цели.  

Юлия Силипицкая:  
У вас есть мечта?  

Артем Каркоцкий:  
Цель, наверное. Чтобы хоккей наш в Беларуси развивался правильно, гармонично, многие этапы были соблюдены в развитии.  

Юлия Силипицкая:  
Где вы хотите нашу сборную?  

С чего началась карьера главы Совета директоров ФХБ? Артём Каркоцкий о работе, «Динамо» и личной жизни-37

Артем Каркоцкий:  
Конечно, в группе А. Причем в виде такого неоспоримого, топ, который борется как минимум в тройке.  

Юлия Силипицкая:  
И мы же все-таки с нашими традициями способны, правильно?  

Артем Каркоцкий:  
Конечно, у нас все для этого есть.  

Юлия Силипицкая:  
Молодежка там же?  

Артем Каркоцкий:  
Там же. Если не ставить самые высокие…  

Юлия Силипицкая:  
Я согласна, надо быть немножко быть реалистами. В КХЛ следующий сезон, то есть мы способны…  

Артем Каркоцкий:  
На многое.  

Юлия Силипицкая:  
Это слова.  

Артем Каркоцкий:  
Мы способны на многое, и мы сделаем это. «Динамо» уже пришло к тому времени, когда люди ждут от команды...  

Юлия Силипицкая:  
Конечно, люди, у вас очень большая армия поклонников.  

С чего началась карьера главы Совета директоров ФХБ? Артём Каркоцкий о работе, «Динамо» и личной жизни-40

Артем Каркоцкий:  
Армия поклонников большая, и не хочется ее подвести.  

Юлия Силипицкая:  
Не подведите. Топ сколько?  

Артем Каркоцкий:  
Топ-5.  

Юлия Силипицкая:  
Я думаю, что для начала в общем-то неплохо. Я желаю вам топ-5 и выше, я думаю, что у вас все только начинается.  

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