С чего началась карьера главы Совета директоров ФХБ? Артём Каркоцкий о работе, «Динамо» и личной жизни

Новости Беларуси. На неделе случились новые назначения, и это мы о хоккее. Исполняющий обязанности генерального директора хоккейного минского «Динамо» Артем Каркоцкий стал председателем Совета директоров клубов Беларуси, сообщили в рубрике «Спорттаймер» в программе «Неделя» на СТВ. Отметим, что в его обязанностях и хоккейная динамовская СДЮШОР. Стремительный рост функционера восхищает, вот только в сутках 24 часа, и как он сможет управится с таким объемом работы? Этот вопрос и другие мы задали именно виновнику событий Артему Каркоцкому. «Поздно пошел в хоккей». С чего началась блестящая карьера? Юлия Силипицкая, СТВ:

Яркое воспоминание детства, что помнишь?

Артем Каркоцкий, исполняющий обязанности генерального директора ХК «Динамо-Минск», председатель Совета директоров клубов Беларуси:

Когда в парке Горького сделали ремонт на катке, и мы играли матч, пришла моя мама. И я забил гол тогда. Я просто поздно пошел в хоккей, я в 10 лет пошел. Юлия Силипицкая:

Переросток. Артем Каркоцкий:

В 10 лет занимался футболом, тренер меня хотел забрать на чемпионат Европы с юношеской сборной тогда. И он сказал подождать буквально месяца полтора его. И бабушка боялась, что я пойду куда-то во дворы, меня куда-то унесет, не буду ничем заниматься. Юлия Силипицкая:

То есть бабушка видела наклонности мальчика лидерские. Артем Каркоцкий:

Бабуля просила на тот момент Гусова Андрея, он на тот момент еще встречался с моей тетей. Юлия Силипицкая:

Гусов встречался с тетей? Как у вас интересно…

Артем Каркоцкий:

Да, потом он женился на тете. Юлия Силипицкая:

Остался с тетей? Артем Каркоцкий:

Да, и тетя большой вклад внесла. Юлия Силипицкая:

То есть три женщины повлияли на ваше становление в спорте, они выбрали вам хоккей. Артем Каркоцкий:

Да, хоккей. И прихожу я в парк Горького, а там еще лето и игра в футбол. Естественно, я выскочил, показал себя. Юлия Силипицкая:

Ну пацан, конечно, проявил себя. Артем Каркоцкий:

Когда ты приходишь в другую команду, ты в любом случае должен завоевать место в команде, много личностей, с которыми надо взаимодействовать, найти общий язык, показать себя. Юлия Силипицкая:

Вы уже по истечению какого-то времени можете все психологами работать.

Артем Каркоцкий:

Ну, может быть. Очень помогает на самом деле командные виды спорта, хоккей в дальнейшей жизни. Тренер по футболу после полугодичного отсутствия общения с ним, он пришел в парк Горького за мной, вернуть меня в футбол. Юлия Силипицкая:

Спустя полтора года? Артем Каркоцкий:

Да, спрашивал у тренера, как у меня успехи. Юлия Силипицкая:

Тренер есть тренер. А у нас сейчас такие есть? Артем Каркоцкий:

Конечно. И он меня пришел уговаривать вернуться обратно, я даже посетил одну тренировку по футболу, сходил для себя посмотреть, но подумал: я уже полтора года занимаюсь хоккеем, метаться туда-сюда. И хоккей мне понравился очень сильно. Какой из белорусских клубов запомнился больше всего?

Юлия Силипицкая:

Первой была «Юность». Что этот клуб вам дал? Артем Каркоцкий:

«Юность», да. Становления меня как хоккеиста. Юлия Силипицкая:

То есть сильная кузница? Артем Каркоцкий:

Да, становление как личности. На тот момент, да. И сейчас она является сильными школой и клубом. Юлия Силипицкая:

У меня пальцев не хватит на белорусские клубы, где вы играли. Какая между ними связь? Артем Каркоцкий:

Наверное, сам подход, трудолюбие. Юлия Силипицкая:

То есть вы все-таки трудолюбивый?

Артем Каркоцкий:

Да, мы трудолюбивые. Я как побывавший уже во многих странах, в Азии, кстати, мы чем-то немного похожи, китайцы похожи на нас характером. Юлия Силипицкая:

Какой из клубов для вас самый яркий? Артем Каркоцкий:

Это «Новополоцк». Ребрендинг школы «Динамо» – зачем это нужно? Юлия Силипицкая:

«Динамовская» школа еще ваша? Артем Каркоцкий:

Номинально еще да, я принимаю участие в каких-то ключевых моментах. Помимо спортивных очень сильных составляющих, мы преобразились еще и внешне. Юлия Силипицкая:

А зачем вы это делали?

Артем Каркоцкий:

Ребрендинг? Знаете, «динамовская» школа уже на протяжении многих лет лидирует в медальных зачетах, дети стали другими. И их надо как-то задерживать и привлекать. Юлия Силипицкая:

Возымело действие? Артем Каркоцкий:

Мы это, наверное, увидим, когда посмотрим, сколько детей желающих придет в набор. Юлия Силипицкая:

Это, так скажем, на следующий сезон? Артем Каркоцкий:

В том числе и на следующий сезон, тоже была задумка такая. Это для набора, для привлечения в первую очередь родителей, чтобы они понимали, что «Динамо-Джуниверс» – это такое пространство, где мы развиваем детей. В долгосрочной перспективе планируем академии для нескольких возрастов для начала. Юлия Силипицкая:

В Минске или в регионах? Артем Каркоцкий:

Пока в Минске. Были разговоры про регионы, но это еще в стадии разработки. Я надеюсь, что в следующем году мы дойдем, что у нас будет академический возраст, чтобы начать с чего-то. И потом уже продолжим более объемно. «Вакансия есть, обращайтесь». Место директора свободно? Юлия Силипицкая:

Кто будет продолжать ваше дело, нашли себе преемника? Артем Каркоцкий:

Еще пока не нашли. Юлия Силипицкая:

Директор – это папа, мама и все остальное вместе. Артем Каркоцкий:

Вот таких кандидатур пока нет.

Юлия Силипицкая:

То есть вакансия есть, к вам можно обращаться? Артем Каркоцкий:

Вакансия есть, обращайтесь, рассмотрим все варианты. Юлия Силипицкая:

То есть если кто-то чувствует силу, может подавать заявку? Артем Каркоцкий:

Да, все варианты мы будем рассматривать, ведь это должен быть такой человек, который будет привержен этой школе. Юлия Силипицкая:

Как Каркоцкий? Артем Каркоцкий:

Как Басков, как Андрей Сергеевич Ращинский. Юлия Силипицкая:

Ращинский, да. Он прямо на льду там жил. И всегда с улыбкой. Вы все вообще каике-то очень улыбчивые. Вы конкретно генеральный директор? Артем Каркоцкий:

Номинально еще и.о. О личной жизни, жене и сыне Юлия Силипицкая:

И тут на вас свалилось такое большое счастье. И теперь вы уже председатель. Слушайте, если бы вы не были женат… А вы официально женаты или нет?

Артем Каркоцкий:

Официально. Юлия Силипицкая:

Так вот, если бы вы не были женаты, я бы сказала: какой завидный жених! А теперь я говорю: как справится ваша бедная жена с вашим рабочим днем. 24 часа в сутках. Артем Каркоцкий:

Да, видеться получается реже, чем хотелось бы. Но когда есть возможность получить такой опыт… Я как отношусь к этому: это временное явление. Юлия Силипицкая:

То есть вы на пенсию? Артем Каркоцкий:

В плане получения опыта потом в любом случае станет легче, когда уже узнаешь эти многие моменты. Юлия Силипицкая:

Но если вы, конечно, еще сбережете жену, однозначно будет легче. Когда вы в последни раз с женой были в кино? Артем Каркоцкий:

Очень давно. Юлия Силипицкая:

А говорите, что водите. Артем Каркоцкий:

Но как вы сказали, очень быстро возрастает нагрузка. Юлия Силипицкая:

А я бы сказала, знаете, почему у вас карьерный рост? Потому что у вас хорошая жена. Если бы жены не было, может, и карьерного роста бы не было.

Артем Каркоцкий:

Возможно. Юлия Силипицкая:

У вас хороший тыл. Скажите, как ваш тыл хотя бы зовут? Артем Каркоцкий:

Валерия. Юлия Силипицкая:

Вы ее по фотографии выбрали? Артем Каркоцкий:

Сначала, конечно, мы же мужчины, выбираем… Юлия Силипицкая:

Девочки сначала обычно или цветочек, или кошечек вешают. Артем Каркоцкий:

Она ничего не вешала. Юлия Силипицкая:

Вот за что зацепились, такая загадка. Колитесь уже, говорите, самые лучшие качества свой жены. Артем Каркоцкий:

Забота, доброта, открытость. Юлия Силипицкая:

Любите? Артем Каркоцкий:

Да. И есть еще прекрасный сын, Дмитрий его зовут. Юлия Силипицкая:

Вы что, в честь Юрьевича назвали? Артем Каркоцкий:

У них практически в один день день рождения. Разбежка в один день. Я думаю, что он будет хоккеистом, по крайней мере, когда он видит сейчас хоккей, это вызывает море эмоций. И я надеюсь, что ему понравится хоккей.

Юлия Силипицкая:

«Динамо» вы тоже любите, я так понимаю? Артем Каркоцкий:

«Динамо» тоже люблю. Юлия Силипицкая:

Потому что с буквы «д» начинается Дмитрий. «Регулярный чемпионат получился неоднозначным» Артем Каркоцкий:

24 марта клуб «Динамо» делает закрытие сезона с болельщиками. Не буду открывать все карты, будет возможность покататься на коньках. Юлия Силипицкая:

Кстати, уже раз коснулись «Динамо». Все матчи смотрел? Артем Каркоцкий:

Если сравнивать регулярный чемпионат, он получился неоднозначным, были взлеты и падения. Юлия Силипицкая:

А каким должен был быть по идее?

Артем Каркоцкий:

Хотелось бы он был более ровный, и планировалось так, прогнозировалось. Что он пройдет в более ровном ключе, позволит нам занять боле высокое место. Если взять начало чемпионата, середину и концовку, то, наверное, к концовке, ближе к плей-офф, многие легионеры начали демонстрировать тот хоккей, который от них ждали. Юлия Силипицкая:

Я очень радею за молодежь, они меня удивили. Артем Каркоцкий:

Наши молодцы, на самом деле, в этом сезоне. Многие ребята, это было видно по играм, катанию, по видению игры. Юлия Силипицкая:

Отметьте! Артем Каркоцкий:

Алистров, Горбунов, многие ребята с НХЛ, которые приходили в команду, очень интересно было смотреть. Ребята показывали очень хорошую игру в плей-офф, на самом деле. Вся команда преобразилась, можно так сказать. Даже глядя на то, как мы играли со СКА, мы любого соперника могли пройти. Если уже брать, могли и СКА пройти. Но там ряд всяких обстоятельств. Юлия Силипицкая:

Еще не выросли, всякое возможно. Артем Каркоцкий:

Вырастим. «Как минимум в тройке». Какие задачи у белорусов на следующий сезон?

Юлия Силипицкая:

Ставили ли вы с учетом того, что сезон пусть и неофициально, но уже закончился, какие-то планы, задачи уже на следующий сезон? Артем Каркоцкий:

Конечно, на следующий сезон планы – как минимум прохождение первого круга. Юлия Силипицкая:

То есть мы должны пройти первый круг? Обязаны? Пройдем? Артем Каркоцкий:

Да. Юлия Силипицкая:

А будут какие-то изменения в команде? Артем Каркоцкий:

Изменения будут, безусловно, будем искать такие моменты, где мы можем усилиться, где нам необходимо это сделать, чтобы сформировать такой единый кулак, который ровно пройдет всю дистанцию и добьется поставленной цели. Юлия Силипицкая:

У вас есть мечта? Артем Каркоцкий:

Цель, наверное. Чтобы хоккей наш в Беларуси развивался правильно, гармонично, многие этапы были соблюдены в развитии. Юлия Силипицкая:

Где вы хотите нашу сборную?

Артем Каркоцкий:

Конечно, в группе А. Причем в виде такого неоспоримого, топ, который борется как минимум в тройке. Юлия Силипицкая:

И мы же все-таки с нашими традициями способны, правильно? Артем Каркоцкий:

Конечно, у нас все для этого есть. Юлия Силипицкая:

Молодежка там же? Артем Каркоцкий:

Там же. Если не ставить самые высокие… Юлия Силипицкая:

Я согласна, надо быть немножко быть реалистами. В КХЛ следующий сезон, то есть мы способны… Артем Каркоцкий:

На многое. Юлия Силипицкая:

Это слова. Артем Каркоцкий:

Мы способны на многое, и мы сделаем это. «Динамо» уже пришло к тому времени, когда люди ждут от команды... Юлия Силипицкая:

Конечно, люди, у вас очень большая армия поклонников.