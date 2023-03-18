Футбол. Результаты матчей первого тура ЧБ

Новости Беларуси. В субботней программе первого тура футбольного чемпионата Беларуси значились четыре поединка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В субботней программе первого тура футбольного чемпионата Беларуси значились четыре поединка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Солигорский «Шахтер» одержал первую домашнюю победу, одолев «Нафтан» со счетом 2:1. Виктория далась солигорчанам нелегко. На гол Ахмеди на старте матча новополочане ответили точным ударом Пухова. И лишь во втором тайме на 58-й минуте победную точку поставил Ковалев.
Алексей Бага, главный тренер ФК «Шахтер»:
Хочется поздравить команду, болельщиков и город с началом чемпионата и с победой. Потому что очень важно в начале, первые туры, какие бы они ни были, домашние и выездные, выигрывать по три очка. Три очка на дистанции, очки очень важны, пригодятся, что называется. Второй момент, тяжелейшая игра, к такой мы и готовились. Все, что было в предсезонке с командой «Нафтан», мы видели, если даже были какие-то крупные результаты, это было не совсем по игре. Тяжелая команда, много молодых ребят, которые хотят себя зарекомендовать, хотят себя показать на уровне Высшей лиги и стараются изо всех сил прыгнуть выше головы.
БАТЭ на выезде всухую обыграл «Гомель» со счетом 2:0, забив по голу в каждом из таймов. Отличились Антилевский и Французов. Минское «Динамо» разгромило «Ислочь» со счетом 3:0.
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