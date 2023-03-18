Футбол. Результаты матчей первого тура ЧБ

Алексей Бага, главный тренер ФК «Шахтер»:

Хочется поздравить команду, болельщиков и город с началом чемпионата и с победой. Потому что очень важно в начале, первые туры, какие бы они ни были, домашние и выездные, выигрывать по три очка. Три очка на дистанции, очки очень важны, пригодятся, что называется. Второй момент, тяжелейшая игра, к такой мы и готовились. Все, что было в предсезонке с командой «Нафтан», мы видели, если даже были какие-то крупные результаты, это было не совсем по игре. Тяжелая команда, много молодых ребят, которые хотят себя зарекомендовать, хотят себя показать на уровне Высшей лиги и стараются изо всех сил прыгнуть выше головы.