Команда Президента пробилась в финал турнира по любительскому хоккею

Новости Беларуси. Горячий лед, эмоции и накал страстей. Определился первый финалист хоккейного турнира среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За путевку в главный старт клюшки скрестили лидер промежуточного протокола, команда Президента, и коллектив Гомельской области, четвертый в списке. Зрителей порадовали красивыми комбинациями и точными ударами в рамку, всего было забито 14 шайб.

В острой и интересной борьбе встреча завершилась победой дружины главы государства – 10:4. Отметим, любительский хоккей с каждым годом поднимает свой уровень, команды не просто играют, они показывают характер и волю к победе. Неслучайно поединки собирают полные трибуны. Получить заряд энергии сегодня пришли известные спортсмены и функционеры.

Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси:

Сегодня мы видим, что любительский хоккей и президентские матчи вызывают очень большой интерес, как и вообще весь плей-офф нашей Республики Беларусь. Поэтому смотрите хоккей, интересуйтесь хоккеем, смотрите президентские матчи и нашу экстралигу.

Сергей Тетерин, председатель попечительского совета Белорусской теннисной федерации:

Меня радует, что в хоккей играют, Президент наш на площадке, дети смотрят, народ приходит. Вся наша страна любит хоккей. И вот это начинание любительского хоккея, где участвуют все бывшие спортсмены, любители, помогает развитию этого вида.

Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации:

Спорт объединяет. Неважно, из какого вида, все спортсмены работают над тем, чтобы продвигать, прославлять нашу родину. На мой взгляд, весь любительский спорт должен брать пример с любительского хоккея.