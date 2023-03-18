Волейболистки «Минчанки» в гостях обыграли «Спарту»

Волейболистки «Минчанки» провели очередной поединок на выезде в российском чемпионате. На этот раз соперницами наших девушек была команда «Спарта» из Нижнего Новгорода, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Начали белоруски без запала. Упустили первую партию – 19:25. Затем воспряли духом и в последующих проявили характер и показали добротный волейбол, взяв три сета подряд – 25:22, 25:21, 25:20. Таким образом, «Минчанка» одержала выездную волевую победу над «Спартой» со счетом 3:1.