«Приключения мамули и Лео начинаются»: Азаренко выехала за пределы США для участия на турнире в Мадриде

Новости США. Виктория Азаренко впервые за долгое время выезжает за пределы США.

«Приключения мамули и Лео начинаются. Европа, мы идём. Первая остановка – Мадрид», – написала белорусская спортсменка на странице в Instagram.

Ранее стало известно, что Азаренко подала заявки на турниры категории «Премьер» в Мадриде и Риме.

Выезд Виктории с ребёнком за пределы США примечателен тем, что Лео было запрещено покидать Лос-Анджелес из-за судебных тяжб Азаренко с экс-бойфрендом за право опеки над сыном. Виктория не хотела оставлять сына одного, и была вынуждена тоже находиться в пределах США.

После длительного перерыва Азаренко приняла участие на турнире в Индиан-Уэллсе, где проиграла американской теннисистке Слоан Стивенс. Следующим стал турнир Miami Open, где Виктория дошла до полуфинала, вновь уступив Слоан Стивенс.

После двух выступлений Азаренко поднялась с 204 строчки рейтинга WTA, на 92.