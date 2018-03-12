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«Предстоит еще много работы». Азаренко прокомментировала поражение на турнире в Индиан-Уэллсе

12 марта 2018 10:28
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Новости Беларуси. Теннисистка Виктория Азаренко уступила Слоан Стивенс из США на турнире в Индиан-Уэллсе.

Матч закончился со счетом 1:6, 5:7.

После проигрыша Азаренко прокомментировала результаты поединка. Ее слова приводит wtatennis.com.

Виктория Азаренко:
Предстоит еще много работы. Для меня самое важное – это иметь свежую голову, которой сейчас нет. Когда я решу все свои вопросы вне тенниса, то я смогу сосредоточиться на 100 процентов на работе на корте.

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«Предстоит еще много работы». Азаренко прокомментировала поражение на турнире в Индиан-Уэллсе-1

Фото: instagram.com/vichka35

Двукратная победительница турнира в Индиан-Уэллсе отметила, что в начале матча чувствовала себя хорошо, а потом начались ошибки. «Я не понимала, что я делаю на корте».

По словам теннисистки, во втором сете она проявила больше борьбы.

Впервые после перерыва на корт вернулась Серена Уильямс. Она выступает в Индиан-Уэллсе.

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# Виктория Азаренко # Теннис # Фотофакт

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