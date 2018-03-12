«Предстоит еще много работы». Азаренко прокомментировала поражение на турнире в Индиан-Уэллсе

Новости Беларуси. Теннисистка Виктория Азаренко уступила Слоан Стивенс из США на турнире в Индиан-Уэллсе.
Матч закончился со счетом 1:6, 5:7.
После проигрыша Азаренко прокомментировала результаты поединка. Ее слова приводит wtatennis.com.
Виктория Азаренко:
Предстоит еще много работы. Для меня самое важное – это иметь свежую голову, которой сейчас нет. Когда я решу все свои вопросы вне тенниса, то я смогу сосредоточиться на 100 процентов на работе на корте.
Семья экс-бойфренда Азаренко травит ее в соцсетях: комментарий теннисистки