«Предстоит еще много работы». Азаренко прокомментировала поражение на турнире в Индиан-Уэллсе

Виктория Азаренко: Предстоит еще много работы. Для меня самое важное – это иметь свежую голову, которой сейчас нет. Когда я решу все свои вопросы вне тенниса, то я смогу сосредоточиться на 100 процентов на работе на корте.

После проигрыша Азаренко прокомментировала результаты поединка. Ее слова приводит wtatennis.com.

Новости Беларуси. Теннисистка Виктория Азаренко уступила Слоан Стивенс из США на турнире в Индиан-Уэллсе.

Двукратная победительница турнира в Индиан-Уэллсе отметила, что в начале матча чувствовала себя хорошо, а потом начались ошибки. «Я не понимала, что я делаю на корте».

По словам теннисистки, во втором сете она проявила больше борьбы.

Впервые после перерыва на корт вернулась Серена Уильямс. Она выступает в Индиан-Уэллсе.