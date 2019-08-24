Президент Беларуси поздравил белорусских биатлонистов с успехами на ЧМ: «Такие победы – важный этап для становления спортсменов»

Новости Беларуси. Наши биатлонисты выиграли уже второе золото на летнем чемпионате мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Наши биатлонисты выиграли уже второе золото на летнем чемпионате мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Желанная победа, к которой я столько шёл»: Дмитрий Лазовский о золоте на ЧМ по летнему биатлону
С завоеванием золотой медали в спринтерской гонке Дмитрия Лазовского поздравил Президент, пожелав ему и всей команде успехов на соревнованиях.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Такие победы – важный этап для становления спортсменов, способных бороться за самые высокие места на крупнейших международных соревнованиях.
А 23 августа в суперспринте белорус Никита Лобастов также порадовал болельщиков. С золотой медалью его поздравил глава государства, отметив чемпионские качества спортсмена.
Александр Лукашенко:
Убежден, что эта первая награда наших спортсменов на домашнем мировом первенстве в «Раубичах» привлечет на трибуны еще больше болельщиков и придаст уверенности белорусским биатлонистам.
Президент пожелал спортсмену и всей команде новых ярких побед.
Летний чемпионат в «Раубичах» собрал 250 атлетов из 26 стран. Надо отметить, что по зрелищности соревнования ничем не уступают зимним.
Болельщики на ЧМ по летнему биатлону: «Будем надеяться, что и команда взрослая тоже порадует нас»
Соревновательный день подытожила женская спринтерская гонка. Завершится летний чемпионат 25 августа.