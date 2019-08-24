Президент Беларуси поздравил белорусских биатлонистов с успехами на ЧМ: «Такие победы – важный этап для становления спортсменов»

Новости Беларуси. Наши биатлонисты выиграли уже второе золото на летнем чемпионате мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Желанная победа, к которой я столько шёл»: Дмитрий Лазовский о золоте на ЧМ по летнему биатлону

С завоеванием золотой медали в спринтерской гонке Дмитрия Лазовского поздравил Президент, пожелав ему и всей команде успехов на соревнованиях.