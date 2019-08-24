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Президент Беларуси поздравил белорусских биатлонистов с успехами на ЧМ: «Такие победы – важный этап для становления спортсменов»

24 августа 2019 18:23
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Новости Беларуси. Наши биатлонисты выиграли уже второе золото на летнем чемпионате мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси поздравил белорусских биатлонистов с успехами на ЧМ: «Такие победы – важный этап для становления спортсменов»-1

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С завоеванием золотой медали в спринтерской гонке Дмитрия Лазовского поздравил  Президент, пожелав ему и всей команде успехов на соревнованиях.

Президент Беларуси поздравил белорусских биатлонистов с успехами на ЧМ: «Такие победы – важный этап для становления спортсменов»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Такие победы – важный этап для становления спортсменов, способных бороться за самые высокие места на крупнейших международных соревнованиях.

Президент Беларуси поздравил белорусских биатлонистов с успехами на ЧМ: «Такие победы – важный этап для становления спортсменов»-7

А 23 августа в суперспринте белорус Никита Лобастов также порадовал болельщиков. С золотой медалью его поздравил глава государства, отметив чемпионские качества спортсмена.

Президент Беларуси поздравил белорусских биатлонистов с успехами на ЧМ: «Такие победы – важный этап для становления спортсменов»-10

Александр Лукашенко:
Убежден, что эта первая награда наших спортсменов на домашнем мировом первенстве в «Раубичах» привлечет на трибуны еще больше болельщиков и придаст уверенности белорусским биатлонистам.

Президент пожелал спортсмену и всей команде новых ярких побед.

Президент Беларуси поздравил белорусских биатлонистов с успехами на ЧМ: «Такие победы – важный этап для становления спортсменов»-13

Летний чемпионат в «Раубичах» собрал 250 атлетов из 26 стран. Надо отметить, что по зрелищности соревнования  ничем не уступают зимним.

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Соревновательный день подытожила женская спринтерская гонка. Завершится летний чемпионат 25 августа. 

# Чемпионат мира по биатлону # Александр Лукашенко # Дмитрий Лазовский # Никита Лобастов # Фотофакт

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