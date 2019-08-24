«Хочу заниматься спортом и стать великим чемпионом»: как в Минске проходит Международный олимпийский день

Новости Беларуси. «Двигайся! Изучай! Открывай!» – под таким девизом 24 августа проходит Международный олимпийский день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Добрая традиция»: Виктор Лукашенко о Международном олимпийском дне Во время церемонии открытия наградили призеров летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Баку, где белорусские атлеты завоевали 14 наград.

Ну а тех, кто только мечтает о спортивном Олимпе, ждал необычный квест с подарками и массой впечатлений. Главное условие – участие в тренировках. Тем более выбор велик: 45 площадок – футбол, волейбол, хоккей, фигурное катание, бокс. В качестве бонуса мастер-класс от чемпионов.

Неслучайно праздник проходит в канун начала учебного года: для родителей это прекрасная возможность помочь ребенку определиться, каким видом спорта он хочет заниматься. Тренеры тем временем подсказывают, какие есть задатки и проводят набор в секции.

Александр Морозов, тренер РЦОП по ледовым видам спорта:

Учитывая итоги сегодняшней такой маленькой сдачи нормативов, мы давали рекомендации: «Да, ваш ребенок очень хороший и прыгучий», либо наоборот: «Ваш ребенок тяжеловат для этого вида спорта, давайте подыщем что-нибудь другое». Это живое общение дает очень много, поэтому великолепный день, великолепное мероприятие.

Мы сегодня уже на скейте катались. Сейчас пробовали себя в фигурном катании.

Очень любим спорт, приучаем детей к спорту. Позитивное настроение, дети уже поучаствовали, стараются участвовать везде. Нравится, все довольны, все здорово. Спасибо за такой праздник!

Я хочу заниматься спортом и стать великим чемпионом.