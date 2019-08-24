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«Хочу заниматься спортом и стать великим чемпионом»: как в Минске проходит Международный олимпийский день

24 августа 2019 14:13
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Новости Беларуси. «Двигайся! Изучай! Открывай!» – под таким девизом 24 августа проходит Международный олимпийский день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Во время церемонии открытия наградили призеров летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Баку, где белорусские атлеты завоевали 14 наград.

«Хочу заниматься спортом и стать великим чемпионом»: как в Минске проходит Международный олимпийский день-1

Ну а тех, кто только мечтает о спортивном Олимпе, ждал необычный квест с подарками и массой впечатлений. Главное условие – участие в тренировках. Тем более выбор велик: 45 площадок – футбол, волейбол, хоккей, фигурное катание, бокс. В качестве бонуса мастер-класс от чемпионов.

«Хочу заниматься спортом и стать великим чемпионом»: как в Минске проходит Международный олимпийский день-4

Неслучайно праздник проходит в канун начала учебного года: для родителей это прекрасная возможность помочь ребенку определиться, каким видом спорта он хочет заниматься. Тренеры тем временем подсказывают, какие есть задатки и проводят набор в секции.

«Хочу заниматься спортом и стать великим чемпионом»: как в Минске проходит Международный олимпийский день-7

Александр Морозов, тренер РЦОП по ледовым видам спорта:
Учитывая итоги сегодняшней такой маленькой сдачи нормативов, мы давали рекомендации: «Да, ваш ребенок очень хороший и прыгучий», либо наоборот: «Ваш ребенок тяжеловат для этого вида спорта, давайте подыщем что-нибудь другое». Это живое общение дает очень много, поэтому великолепный день, великолепное мероприятие.

«Хочу заниматься спортом и стать великим чемпионом»: как в Минске проходит Международный олимпийский день-10

Мы сегодня уже на скейте катались. Сейчас пробовали себя в фигурном катании.

«Хочу заниматься спортом и стать великим чемпионом»: как в Минске проходит Международный олимпийский день-13

Очень любим спорт, приучаем детей к спорту. Позитивное настроение, дети уже поучаствовали, стараются участвовать везде. Нравится, все довольны, все здорово. Спасибо за такой праздник!

«Хочу заниматься спортом и стать великим чемпионом»: как в Минске проходит Международный олимпийский день-16

Я хочу заниматься спортом и стать великим чемпионом.

«Хочу заниматься спортом и стать великим чемпионом»: как в Минске проходит Международный олимпийский день-19

Организаторы не ожидали такого спортивного ажиотажа. 24 августа поставлен рекорд посещаемости. Приобщить к спорту и здоровому образу жизни как можно больше людей – одна из целей Международного олимпийского дня. Решение о его проведении было принято еще в 1948 году.

«Хочу заниматься спортом и стать великим чемпионом»: как в Минске проходит Международный олимпийский день-22

# Фестиваль # Александр Морозов # Фотофакт

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