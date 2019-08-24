Белорусские гребцы завоевали три медали на чемпионате мира в Сегеде

Новости Беларуси. Победу празднуют наши гребцы. На чемпионате мира, который в эти дни проходит в венгерском Сегеде, белорусские спортсмены завоевали три медали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Победу празднуют наши гребцы. На чемпионате мира, который в эти дни проходит в венгерском Сегеде, белорусские спортсмены завоевали три медали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обладательницами золота стали Марина Литвинчук и Ольга Худенко. Девушкам не было равных на дистанции 200 метров на байдарке-двойке. Чемпионкой планеты также стала Алена Ноздрева, победившая в заезде на 500 метров.
На этой же дистанции мужских байдарок-одиночек белорус Никита Бориков завоевал серебряную медаль.
С успешным выступлением спортсменов поздравил Президент Александр Лукашенко.