Белорусские гребцы завоевали три медали на чемпионате мира в Сегеде

Новости Беларуси. Победу празднуют наши гребцы. На чемпионате мира, который в эти дни проходит в венгерском Сегеде, белорусские спортсмены завоевали три медали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обладательницами золота стали Марина Литвинчук и Ольга Худенко. Девушкам не было равных на дистанции 200 метров на байдарке-двойке. Чемпионкой планеты также стала Алена Ноздрева, победившая в заезде на 500 метров.