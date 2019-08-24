Болельщики на ЧМ по летнему биатлону: «Будем надеяться, что и команда взрослая тоже порадует нас»
Новости Беларуси. У наших биатлонистов уже второе золото на летнем чемпионате мира в «Раубичах», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Желанная победа, к которой я столько шёл»: Дмитрий Лазовский о золоте на ЧМ по летнему биатлону
Летний чемпионат в «Раубичах» собрал более 250 спортсменов из 26 стран. На трибунах огромное количество болельщиков (вход для них свободный).
У нас есть команда такая болельщиков, которая ездит в разные страны и болеет на этапах Кубка мира за биатлонистов. Мы рады за белорусских спортсменов, которые выигрывают. Это очень здорово.
Отлично. Будем надеяться, что и команда взрослая тоже порадует нас, и сегодня будут медали у основной команды.
Мне приходилось бывать на многих стадионах, в том числе класса А. «Раубичи» полностью соответствуют. Конечно, лыжероллерная трасса практически идеальная. Такого ровного асфальта, я говорил со спортсменами, даже в Европе поди поищи.