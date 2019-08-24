Болельщики на ЧМ по летнему биатлону: «Будем надеяться, что и команда взрослая тоже порадует нас»

Новости Беларуси. У наших биатлонистов уже второе золото на летнем чемпионате мира в «Раубичах», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Желанная победа, к которой я столько шёл»: Дмитрий Лазовский о золоте на ЧМ по летнему биатлону

Летний чемпионат в «Раубичах» собрал более 250 спортсменов из 26 стран. На трибунах огромное количество болельщиков (вход для них свободный).