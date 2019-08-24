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Болельщики на ЧМ по летнему биатлону: «Будем надеяться, что и команда взрослая тоже порадует нас»

24 августа 2019 14:47
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Новости Беларуси. У наших биатлонистов уже второе золото на летнем чемпионате мира в «Раубичах», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Летний чемпионат в «Раубичах» собрал более 250 спортсменов из 26 стран. На трибунах огромное количество болельщиков (вход для них свободный).

Болельщики на ЧМ по летнему биатлону: «Будем надеяться, что и команда взрослая тоже порадует нас»-1

У нас есть команда такая болельщиков, которая ездит в разные страны и болеет на этапах Кубка мира за биатлонистов. Мы рады за белорусских спортсменов, которые выигрывают. Это очень здорово.

Болельщики на ЧМ по летнему биатлону: «Будем надеяться, что и команда взрослая тоже порадует нас»-4

Отлично. Будем надеяться, что и команда взрослая тоже порадует нас, и сегодня будут медали у основной команды.

Болельщики на ЧМ по летнему биатлону: «Будем надеяться, что и команда взрослая тоже порадует нас»-7

Мне приходилось бывать на многих стадионах, в том числе класса А. «Раубичи» полностью соответствуют. Конечно, лыжероллерная трасса практически идеальная. Такого ровного асфальта, я говорил со спортсменами, даже в Европе поди поищи.

Болельщики на ЧМ по летнему биатлону: «Будем надеяться, что и команда взрослая тоже порадует нас»-10

# Чемпионат мира по биатлону # общество # Фотофакт

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