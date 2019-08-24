«Желанная победа, к которой я столько шёл»: Дмитрий Лазовский о золоте на ЧМ по летнему биатлону

Новости Беларуси. Второе золото у белорусских биатлонистов на летнем чемпионате мира. Радуют юниоры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

24 августа в спринтерской гонке на 7,5 километров лучшее время показал Дмитрий Лазовский. Одержать победу не помешали даже три промаха на огневых рубежах.

Дмитрий Лазовский, победитель чемпионата мира по летнему биатлону:

В каждый момент очень сильно помогало, когда знаешь каждый поворот. Все знаешь, каждый момент трассы где отработать, любую мелочь – где отыграть можно, где выиграть, где немножко отдыхать. Это все очень помогало и принесло свой результат.

Я очень рад. Наконец-то эта желанная победа, к которой я столько шел. И вот получилось.