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«Желанная победа, к которой я столько шёл»: Дмитрий Лазовский о золоте на ЧМ по летнему биатлону

24 августа 2019 11:49
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Новости Беларуси. Второе золото у белорусских биатлонистов на летнем чемпионате мира. Радуют юниоры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Желанная победа, к которой я столько шёл»: Дмитрий Лазовский о золоте на ЧМ по летнему биатлону-1

24 августа в спринтерской гонке на 7,5 километров лучшее время показал Дмитрий Лазовский. Одержать победу не помешали даже три промаха на огневых рубежах.

«Желанная победа, к которой я столько шёл»: Дмитрий Лазовский о золоте на ЧМ по летнему биатлону-4

Дмитрий Лазовский, победитель чемпионата мира по летнему биатлону:
В каждый момент очень сильно помогало, когда знаешь каждый поворот. Все знаешь, каждый момент трассы где отработать, любую мелочь – где отыграть можно, где выиграть, где немножко отдыхать. Это все очень помогало и принесло свой результат.

Я очень рад. Наконец-то эта желанная победа, к которой я столько шел. И вот получилось.

# Чемпионат мира по биатлону # Дмитрий Лазовский # Фотофакт

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