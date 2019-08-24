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«Хороший задел перед важнейшими гонками»: Александр Лукашенко поздравил белорусских гребцов с победами на ЧМ в Сегеде

24 августа 2019 14:32
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Новости Беларуси. В эти дни венгерский Сегед принимает чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. И вот очередной соревновательный день принес в копилку белорусской сборной еще три награды, две из которых высшего достоинства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Хороший задел перед важнейшими гонками»: Александр Лукашенко поздравил белорусских гребцов с победами на ЧМ в Сегеде-1

Обладателями золота стали экипажи байдарок-двоек на дистанции 500 метров. На высшую ступень пьедестала поднялись Марина Литвинчук и Ольга Худенко. И это уже вторая победа на первенстве в Венгрии. 23 августа тандем выиграл заезд на дистанции 200 метров. Персональные поздравления девушкам направил Президент Александр Лукашенко, подчеркнув, что спортсменки в очередной раз подтвердили высочайший класс отечественной гребной школы.

«Хороший задел перед важнейшими гонками»: Александр Лукашенко поздравил белорусских гребцов с победами на ЧМ в Сегеде-4

В мужском финале на 500 метров сегодня не было равных белорусам Станиславу Дайнеко и Дмитрию Натынчику. С успешным выступлением спортсменов поздравил Президент Александр Лукашенко.

«Хороший задел перед важнейшими гонками»: Александр Лукашенко поздравил белорусских гребцов с победами на ЧМ в Сегеде-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Благодаря высокому спортивному мастерству, прекрасной физической форме и целеустремленности вы выполнили поставленную задачу, оправдав надежды белорусских любителей спорта.

«Хороший задел перед важнейшими гонками»: Александр Лукашенко поздравил белорусских гребцов с победами на ЧМ в Сегеде-10

Кроме того, бронзовым призером стала Алена Ноздрева, которая финишировала третьей на дистанции 200 метров. Но этот результат не разочаровал ни болельщиков, ни саму спортсменку. Накануне она была лучшей на 500-метровой дистанции. Ее сильный характер и несгибаемую волю к победе в своем поздравительном послании отметил глава государства.

«Хороший задел перед важнейшими гонками»: Александр Лукашенко поздравил белорусских гребцов с победами на ЧМ в Сегеде-13

Александр Лукашенко пожелал всем членам национальной команды крепкого здоровья, благополучия и ярких побед.

«Хороший задел перед важнейшими гонками»: Александр Лукашенко поздравил белорусских гребцов с победами на ЧМ в Сегеде-16

Александр Лукашенко:
Поздравляю вас с уверенными выступлениями в первый день финальных заездов чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ в Сегеде. Золото Елены Ноздревой, Ольги Худенко и Марины Литвинчук, а также серебро Никиты Борикова – хороший задел перед важнейшими гонками, в которых будут разыграны не только медали планетарного первенства, но и лицензии на Олимпиаду 2020 года. Убежден, что наша команда способна обеспечить максимальный результат благодаря слаженной работе под руководством опытных наставников.

# Гребля # Марина Литвинчук # Ольга Худенко # Станислав Дайнеко # Дмитрию Натынчик # Алена Ноздрева # Александр Лукашенко # Фотофакт

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