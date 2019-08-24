«Хороший задел перед важнейшими гонками»: Александр Лукашенко поздравил белорусских гребцов с победами на ЧМ в Сегеде

Новости Беларуси. В эти дни венгерский Сегед принимает чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. И вот очередной соревновательный день принес в копилку белорусской сборной еще три награды, две из которых высшего достоинства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обладателями золота стали экипажи байдарок-двоек на дистанции 500 метров. На высшую ступень пьедестала поднялись Марина Литвинчук и Ольга Худенко. И это уже вторая победа на первенстве в Венгрии. 23 августа тандем выиграл заезд на дистанции 200 метров. Персональные поздравления девушкам направил Президент Александр Лукашенко, подчеркнув, что спортсменки в очередной раз подтвердили высочайший класс отечественной гребной школы.

В мужском финале на 500 метров сегодня не было равных белорусам Станиславу Дайнеко и Дмитрию Натынчику. С успешным выступлением спортсменов поздравил Президент Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Благодаря высокому спортивному мастерству, прекрасной физической форме и целеустремленности вы выполнили поставленную задачу, оправдав надежды белорусских любителей спорта.

Кроме того, бронзовым призером стала Алена Ноздрева, которая финишировала третьей на дистанции 200 метров. Но этот результат не разочаровал ни болельщиков, ни саму спортсменку. Накануне она была лучшей на 500-метровой дистанции. Ее сильный характер и несгибаемую волю к победе в своем поздравительном послании отметил глава государства.

Александр Лукашенко пожелал всем членам национальной команды крепкого здоровья, благополучия и ярких побед.