Попробовать гимнастику «на вкус» или получить мечту в подарок: белорусские «художницы» рассказали о значении нового дворца для всей страны

Новости Беларуси. Всего каких-то 20 лет назад трудно было даже представить крупные международные соревнования в Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Их попросту негде было проводить. А сегодня наша страна – частая столица спортивных первенств, от чемпионатов мира по хоккею до Европейских игр.

Марина Гончарова, серебряный призер Олимпийских игр по художественной гимнастике:

Хотим познакомить с нашим дворцом, который недавно открылся. Здесь у нас аллея славы. Это далеко не все кубки, которые у нас есть за огромное количество лет и побед в художественной гимнастике белорусской сборной.

Здесь фотографии наших призеров во главе с фотографией Марины Лобач. Здесь будет располагаться четыре площадки, будет тренироваться наша национальная сборная. Есть кондиционирование, телевизоры, даже ролеты, которые опускаются, чтобы глушить звук между площадками.

Здесь наши гимнастки будут иметь возможность поплавать в бассейне, попариться в сауне, также там будет хамам. Можно хорошо провести восстановительное время, которое выделяется в субботу или в четверг. У нас есть возможность, и девочки могут себе это позволить.

Рассчитано кафе на 40 мест. Это будет в основном для гимнасток, чтобы было удобно здесь питаться, не выходя из дворца. Для обычных людей тоже будет возможность поесть, есть отдельный вход.

Дворец художественной гимнастики расположился в знаковом месте. Проспект Победителей уже по праву называют самой спортивной улицей столицы.

Этакий микс: Университет физкультуры, «Минск-Арена», велодром, центры футбола, хоккея, гребли, Дворец спорта, здание Национального олимпийского комитета.

А теперь еще одна «спортивная жемчужина» – Республиканский центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике. Заслужили. Быть может, и сам проспект совсем скоро будут называть не просто проспектом Победителей, но и победительниц.

Отечественная школа художественной гимнастики давно является одной из лучших в мире. На протяжении последних 10 лет белорусские «художницы» регулярно входят в число лидеров.

История успеха и победных выступлений началась еще в 2000 году. В итоге за это время шесть медалей главных Игр.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Многочисленные кубки и награды. Это – лишь малая часть нашей победной истории. Не хватает разве что олимпийских медалей. Кстати, именно после Олимпиады в Пекине в 2008 и появилась идея строительства дворца. Тогда белоруска Инна Жукова завоевала серебро в индивидуальном многоборье, а команда в групповых упражнениях получила бронзу.

Сегодня та, победы которой и вдохновили на строительство Дворца гимнастики, с любопытством и восхищением осматривает каждый уголок. Своими впечатлениями с нашей съемочной группой делится Инна Жукова. Признается: залы выше всяких похвал. Здесь удобно будет тренироваться белорусским спортсменкам. Да и гости, уверена, будут приезжать.

Инна Жукова, серебряный призер Олимпийских игр по художественной гимнастике:

Мало того, что кузница медальная, так это будет еще наш дом. Думаю, мы будем здесь днями и ночами оттачивать свое мастерство, тренироваться, добиваться успехов. Это будет огромнейший стимул для подрастающего поколения.

Вот и подрастающее поколение оценило – тут же шутит призер чемпионатов мира и Европы Светлана Рудалова. На новый центр пришла посмотреть вместе с маленькой дочкой. Специально для фотосессии Софийка становилась в гимнастические позы и постоянно рассматривала фотографии с нашими знаменитыми грациями.

София:

Я хочу стать чемпионкой мира по художественной гимнастике. Почти как мама.

Светлана Рудалова, призер чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике:

Создание нового комплекса – этот вопрос был очень актуален, потому что белорусские грации переросли свой нынешний зал.

Вот только времени от появления идеи до ее реализации прошло немало. Да и сам проект претерпевал изменения. Практически в два раза снизили стоимость: отказались от лишнего, при этом сохранили функционал и практичность.

Рядом с Александром Лукашенко наша именитая Марина Лобач, мэр Минска, председатель Белорусской ассоциации гимнастики. Приехала и Алина Кабаева. Олимпийская чемпионка 2004 года и бронзовый призер 2000-го. Она тепло поздоровается с нашими гимнастиками – с теми, с кем вместе боролась за медали и места на победном пьедестале. Будто ностальгируя по тем временам.

Алина Кабаева, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике (Россия):

Жалко, что нет Евгении Павлиной, с которой я дружила. Очень помню и люблю. Для меня большая честь находиться здесь. Я очень счастлива, правда.

И хоть открывали центр именитые гимнастки, ключи Президент вручил тем спортсменкам, которые сегодня представляют нашу страну. Нашим спортивным надеждам.

Уже потом Александру Лукашенко показали каждый зал. Для хореографии, разминки, аэробики, тренажерный зал, учебный класс, гостиницу, столовую и даже медицинский блок. С экскурсией по центру главный тренер нашей сборной, Ирина Лепарская, кстати, напомнила: в этом «доме гимнастики» правила свои.

И ведь строили этот «дом гимнастики», можно сказать, всем миром. Хрупкие спортсменки, тренеры, чиновники. Участие принимал и лично Президент на республиканском субботнике. Именно тогда глава государства сказал: в центре не должно быть никаких излишеств. В первую очередь здесь нужно устанавливать рекорды.

Похожие объекты на территории СНГ есть только в Баку и российском Новогорске. А вот необходимость строительства такого центра гимнастики у нас назрела давно.

Тренировочные залы переполнены. К тому же спорткомплекс на Даумана, построенный почти 40 лет назад, устарел. И технически, и морально.

Вместе со всеми строила новый дом для гимнастики и Александра Наркевич. У той, которая своей грацией и мастерством покорила судей Лондона и завоевала серебро Олимпийских игр, сегодня собственная школа по художественной гимнастике.

Словно доказательство: мечты сбываются. Попробовать гимнастику «на вкус» можно в любом возрасте: от 3 до 50 лет. Именно такой возраст воспитанниц Александры.

Подход к каждой группе разный, талантливых детей упускать нельзя. Александра рассказывает: у школы налажена хорошая связь с Центром олимпийской подготовки. А значит, талантливые и одаренные совсем скоро сами смогут оценить грациозность и функционал нового Дворца гимнастики.