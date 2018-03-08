«Лучшая мама всех времен». Муж Серены Уильямс поздравил её с возвращением на корт после рождения дочери

Новости США. Серена Уильямс сыграет на турнире в Индиан-Уэллсе.

О своем возвращении спортсменка рассказала на своей странице в Instagram. По словам именитой теннисистки, нет лучшего времени, чтобы вернуться на корт, чем Международный женский день.

Серена Уильямс:

Это официально. Я возвращаюсь. В четверг (8 марта – прим. ред.) я сыграю на профессиональном турнире впервые с рождения моей дочери. В этом месяце я проведу матчи на соревнованиях в Калифорнии и Флориде – в моих родных штатах. В день, когда я играю свой первый матч, отмечается Международный женский день. Невозможно представить лучшее время для моего возвращения.