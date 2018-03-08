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«Лучшая мама всех времен». Муж Серены Уильямс поздравил её с возвращением на корт после рождения дочери

08 марта 2018 08:52
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Новости США. Серена Уильямс сыграет на турнире в Индиан-Уэллсе.

О своем возвращении спортсменка рассказала на своей странице в Instagram. По словам именитой теннисистки, нет лучшего времени, чтобы вернуться на корт, чем Международный женский день.

Серена Уильямс:
Это официально. Я возвращаюсь. В четверг (8 марта – прим. ред.) я сыграю на профессиональном турнире впервые с рождения моей дочери. В этом месяце я проведу матчи на соревнованиях в Калифорнии и Флориде – в моих родных штатах. В день, когда я играю свой первый матч, отмечается Международный женский день. Невозможно представить лучшее время для моего возвращения.

«Лучшая мама всех времен». Муж Серены Уильямс поздравил её с возвращением на корт после рождения дочери-1

Фото: instagram.com/serenawilliams

В сентябре 2017 года Серена родила дочь.

Также в публикации Уильямс отметила, что создала в честь возвращения золотую брошь в форме буквы «S». Спортсменка отмечает, что это не только первая буква ее имени, но и значение силы и уверенности в себе.

«Лучшая мама всех времен». Муж Серены Уильямс поздравил её с возвращением на корт после рождения дочери-4

Фото: instagram.com/alexisohanian

Супруг Серены Уильямс – бизнесмен Алексис Оганян – трогательно поздравил теннисистку с возвращением на корт необычным способом. На четырех билбордах на одной из калифорнийских дорогах Оганян опубликовал фото Серены с дочерью. На плакатах было написано «Лучшая мама всех времен». Бизнесмен признался, что дизайн разрабатывал сам, однако ему помогала дочка.

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«Лучшая мама всех времен». Муж Серены Уильямс поздравил её с возвращением на корт после рождения дочери-7

Фото: instagram.com/alexisohanian

«Лучшая мама всех времен». Муж Серены Уильямс поздравил её с возвращением на корт после рождения дочери-9

Фото: instagram.com/alexisohanian

«Лучшая мама всех времен». Муж Серены Уильямс поздравил её с возвращением на корт после рождения дочери-11

Фото: instagram.com/alexisohanian

«Лучшая мама всех времен». Муж Серены Уильямс поздравил её с возвращением на корт после рождения дочери-13

Фото: instagram.com/alexisohanian

Кстати, впервые после долгого перерыва на корт выйдет белорусская теннисистка Виктория Азаренко, которая не выступала на турнирах из-за судебных разбирательств с отцом своего сына.

Таким образом, на кортах Индиан-Уэллса можно увидеть матчи трех легендарных теннисисток – Серены Уильямс, Виктории Азаренко и Марии Шараповой. Последний раз спортсменки выступали на одном турнире 26 месяцев назад.

«Лучшая мама всех времен». Муж Серены Уильямс поздравил её с возвращением на корт после рождения дочери-16

Фото: twitter.com/livetennis

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# Теннис # Фотофакт # калейдоскоп # Серена Уильямс # Алексис Оганян

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