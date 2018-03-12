У Беларуси первое золото на Паралимпиаде-2018. Медаль принесла лыжница Светлана Сахоненко

Новости Беларуси. У Беларуси первая золотая медаль на Паралимпиаде-2018. Ее завоевала наша лыжница Светлана Сахоненко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спортсменка одержала победу в гонке на дистанции 15 километров свободным стилем среди атлетов с нарушениями зрения. Это уже вторая ее медаль на южно-корейских стартах. Ранее белоруска взяла бронзу в биатлонном спринте. Серебряной наградой пополнил медальную копилку Беларуси лыжник Юрий Голуб. В гонке на 20 км. До этого он стал вторым в спринте. Успех Паралимпийской сборной Беларуси. Первый соревновательный день принёс четыре медали

Олег Шепель, председатель Паралимпийского комитета Беларуси:

Порадовал Юра Голуб, потому что за 2,5 километра он был четвертым, только проигрывал довольно достаточно и последний круг прошел выше всяких похвал. И Света Сахоненко, потому что украинка там добавляла с каждым километром, но ей удалось удержать свою позицию, несмотря на то, что сломала палку. Это очень здорово, потому что, откровенно говоря, не ожидали. То, что сделали наши спортсмены – это вызывает гордость, в первую очередь.