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У Беларуси первое золото на Паралимпиаде-2018. Медаль принесла лыжница Светлана Сахоненко

12 марта 2018 08:12
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Новости Беларуси. У Беларуси первая золотая медаль на Паралимпиаде-2018. Ее завоевала наша лыжница Светлана Сахоненко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У Беларуси первое золото на Паралимпиаде-2018. Медаль принесла лыжница Светлана Сахоненко-1

Спортсменка одержала победу в гонке на дистанции 15 километров свободным стилем среди атлетов с нарушениями зрения. Это уже вторая ее медаль на южно-корейских стартах. Ранее белоруска взяла бронзу в биатлонном спринте. Серебряной наградой пополнил медальную копилку Беларуси лыжник Юрий Голуб. В гонке на 20 км. До этого он стал вторым в спринте. 

Успех Паралимпийской сборной Беларуси. Первый соревновательный день принёс четыре медали

У Беларуси первое золото на Паралимпиаде-2018. Медаль принесла лыжница Светлана Сахоненко-4

Олег Шепель, председатель Паралимпийского комитета Беларуси:
Порадовал Юра Голуб, потому что за 2,5 километра он был четвертым, только проигрывал довольно достаточно и последний круг прошел выше всяких похвал. И Света Сахоненко, потому что украинка там добавляла с каждым километром, но ей удалось удержать свою позицию, несмотря на то, что сломала палку. Это очень здорово, потому что, откровенно говоря, не ожидали. То, что сделали наши спортсмены – это вызывает гордость, в первую очередь.

У Беларуси первое золото на Паралимпиаде-2018. Медаль принесла лыжница Светлана Сахоненко-7

В первый день Игр белорусские паралимпийцы завоевали сразу четыре медали. Сейчас на счету наших спортсменов шесть медалей: одно золото, три серебра и две бронзы. Беларусь занимает 9 место в общем медальном зачете Паралимпиады.

# Фотофакт # Паралимпийские игры

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