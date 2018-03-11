Белорус Кирилл Релих стал чемпионом мира по боксу

Новости Беларуси. Белорусский боксер Кирилл Релих в 12-раундовом бою одолел кубинского спортсмена Рансеса Бартелеми. Победа принесла белорусу титул чемпиона мира по версии WBA в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

Релих смог взять реванш у Бартелеми за своё поражение в мае 2017 года. Теперь у белорусского спортсмена 22 победы из 24 поединков на профессиональном ринге. К слову, 19 матчей были завершены нокаутом.

«Я счастлив. Я шёл за мечтой 20 лет. Я много работал над этой мечтой, и теперь она сбылась», – приводит слова Релиха World Boxing News.

В профессиональном боксе белорусы не становились чемпионами мира с 2006 года, когда этот титул был присвоен тяжеловесу Сергею Ляховичу за победу в поединке с американцем Леймоном Брюстером.