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Хоккеисты минского «Динамо» провели второй матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина

14 апреля 2025 18:18
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Хоккеисты минского «Динамо» потерпели поражение от челябинского «Трактора» во втором матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, первый поединок остался за российской командой. И сегодня, 14 апреля, наши парни намеревались взять реванш. Однако не получилось. Первая треть осталась за «зубрами» – отличились Николас Мелош и Илья Усов. На старте второго отрезка Егор Бориков увеличил преимущество минчан, однако в дальнейшем хозяева перехватили инициативу и до ухода на перерыв сумели восстановить паритет. В заключительной 20-минутке зрители увидели множество драк и ни одной шайбы. Игра перешла в овертайм, где победа осталась за хоккеистами «Трактора» – 4:3, они ведут в серии – 2:0.

Далее команды переедут на «Минск-Арену», где сыграют 16 и 18 апреля.

# Хоккей

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