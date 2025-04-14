Хоккеисты минского «Динамо» провели второй матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина

Хоккеисты минского «Динамо» потерпели поражение от челябинского «Трактора» во втором матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, первый поединок остался за российской командой. И сегодня, 14 апреля, наши парни намеревались взять реванш. Однако не получилось. Первая треть осталась за «зубрами» – отличились Николас Мелош и Илья Усов. На старте второго отрезка Егор Бориков увеличил преимущество минчан, однако в дальнейшем хозяева перехватили инициативу и до ухода на перерыв сумели восстановить паритет. В заключительной 20-минутке зрители увидели множество драк и ни одной шайбы. Игра перешла в овертайм, где победа осталась за хоккеистами «Трактора» – 4:3, они ведут в серии – 2:0.