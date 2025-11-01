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Новости по тегу #Алексей Ефименко

Команда Президента одержала уверенную победу над сборной Могилевской области в матче РХЛ – 9:3
01 ноября 2025 14:02

Команда Президента одержала уверенную победу над сборной Могилевской области в матче РХЛ – 9:3

Представители ХК «Динамо-Шинник» подвели итоги участия команды в чемпионате МХЛ сезона 2024/25
14 апреля 2025 18:19

Представители ХК «Динамо-Шинник» подвели итоги участия команды в чемпионате МХЛ сезона 2024/25

Команда Президента против Минской области – первый тур Республиканской хоккейной лиги движется к завершению
15 февраля 2025 11:29

Команда Президента против Минской области – первый тур Республиканской хоккейной лиги движется к завершению

Руководство хоккейного «Динамо-Шинника» поделилось планами на будущий сезон
29 февраля 2024 19:51

Руководство хоккейного «Динамо-Шинника» поделилось планами на будущий сезон

Команда Президента победила сборную Минской области в первом матче финала любительского турнира по хоккею
02 апреля 2022 13:08

Команда Президента победила сборную Минской области в первом матче финала любительского турнира по хоккею

«Очень тяжёлая игра». Как проходит первый матч финальной серии турнира по хоккею с шайбой среди любительских команд
02 апреля 2022 11:23

«Очень тяжёлая игра». Как проходит первый матч финальной серии турнира по хоккею с шайбой среди любительских команд

«Команда Президента всегда играет свой хоккей». В Минске проходят XV Республиканские соревнования среди любителей
23 октября 2021 11:39

«Команда Президента всегда играет свой хоккей». В Минске проходят XV Республиканские соревнования среди любителей

«Конечно, счастливы, мы к этому долго шли». Репортаж о триумфальной победе ХК «Юность-Минск» в суперфинале Континентального кубка
15 января 2018 09:22

«Конечно, счастливы, мы к этому долго шли». Репортаж о триумфальной победе ХК «Юность-Минск» в суперфинале Континентального кубка

Хоккейная команда «Юность-Минск» – об отборочном этапе Лиги чемпионов
01 сентября 2016 08:53

Хоккейная команда «Юность-Минск» – об отборочном этапе Лиги чемпионов

Михаил Захаров, ХК «Юность»: Мы с этим детским садом умудрились еще на Контитентальном кубке не облажаться
17 марта 2012 11:02

Михаил Захаров, ХК «Юность»: Мы с этим детским садом умудрились еще на Контитентальном кубке не облажаться