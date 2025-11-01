Новости по тегу #Алексей Ефименко

Открытие турнира стало настоящей ледовой битвой. Александр Лукашенко также вышел на лед.
«Динамо-Шинник» – кузница кадров для основной команды. Многие игроки продолжают свой путь в КХЛ и уже громко заявили о себе. Ребята получают не просто возможность играть, а путевку в большую спортивную жизнь.
На трибунах атмосфера, как всегда, спортивная и праздничная. Болельщики дарят настроение и себе, и игрокам.
11 октября 2026 19:35
11 октября 2026 19:25
11 октября 2026 19:15
11 октября 2026 18:55
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:14
11 октября 2026 18:00