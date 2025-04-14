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«Витебск» вновь вышел вперёд в финальной серии Кубка Президента

14 апреля 2025 12:19
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«Витебск», победив «Юность-2», вновь вышел вперед в финальной серии Кубка Президента, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Счет на 12-й минуте открыли «медведи». Отличился Егор Мажуга. Не прошло и 120 секунд, как Владислав Шило при помощи рикошета восстановил равенство. После этого игра успокоилась. Следующего взятия ворот пришлось ждать долго. В третьем периоде, как оказалось, победную шайбу забросил Вячеслав Ипатов. 2:1 в матче и столько же в серии. 

Следующий матч клубы проведут также на площадке «Витебска» 15 апреля.

# Хоккей Беларуси

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