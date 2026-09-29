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Новости по тегу #ХК «Динамо-Шинник»

Хоккеисты «Динамо-Шинника» одержали уверенную победу в поединке регулярного чемпионата МХЛ
29 сентября 2026 20:20

Хоккеисты «Динамо-Шинника» одержали уверенную победу в поединке регулярного чемпионата МХЛ

ХК «Динамо-Шинник» обыграл «Амурских тигров» в матче МХЛ
11 сентября 2026 13:15

ХК «Динамо-Шинник» обыграл «Амурских тигров» в матче МХЛ

ХК «Динамо-Шинник» повторно обыграл «Тайфун» в матче МХЛ
09 сентября 2026 12:06

ХК «Динамо-Шинник» повторно обыграл «Тайфун» в матче МХЛ

ХК «Динамо-Шинник» одолел «Тайфун» в матче МХЛ
08 сентября 2026 14:46

ХК «Динамо-Шинник» одолел «Тайфун» в матче МХЛ

ХК «Динамо-Шинник» победно стартовал в Кубке губернатора Тульской области
19 августа 2026 14:26

ХК «Динамо-Шинник» победно стартовал в Кубке губернатора Тульской области

Хоккеисты «Динамо-Шинника» с поражения стартовали в четвертьфинале МХЛ
14 апреля 2026 11:32

Хоккеисты «Динамо-Шинника» с поражения стартовали в четвертьфинале МХЛ

«Динамо-Шинник» потерпел поражение в поединке квалификационного раунда плей-ин МХЛ
28 марта 2026 19:20

«Динамо-Шинник» потерпел поражение в поединке квалификационного раунда плей-ин МХЛ

«Динамо-Шинник» обыграл «Сахалинских акул» в МХЛ
06 марта 2026 19:22

«Динамо-Шинник» обыграл «Сахалинских акул» в МХЛ

ХК «Динамо-Шинник» уступили «Тайфуну» из Владивостока в матче МХЛ
04 марта 2026 14:04

ХК «Динамо-Шинник» уступили «Тайфуну» из Владивостока в матче МХЛ

«Динамо-Шинник» вновь проиграл одноклубникам из Санкт-Петербурга в поединке МХЛ
27 февраля 2026 11:26

«Динамо-Шинник» вновь проиграл одноклубникам из Санкт-Петербурга в поединке МХЛ

«Динамо-Шинник» взял реванш у «Алмаза» в выездном матче МХЛ
27 декабря 2025 11:06

«Динамо-Шинник» взял реванш у «Алмаза» в выездном матче МХЛ

ХК «Динамо-Шинник» одержал 6-ю кряду победу в МХЛ
15 октября 2025 11:31

ХК «Динамо-Шинник» одержал 6-ю кряду победу в МХЛ