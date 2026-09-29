Новости по тегу #ХК «Динамо-Шинник»

Наши парни в Москве встречались с местной «Красной Армией». Обе дружины представляют «Золотой» дивизион Западной конференции.
Это уже третья подряд виктория юных «динамовцев».
Следующий противник – «Амурские тигры».
Подопечные Евгения Летова в родных стенах на классе разобрались с «Тайфуном». Превосходство белорусов оказалось подавляющим – 4:1.
Первым соперником белорусской дружины стал «Тайфун» из Владивостока.
Подопечные Евгения Летова на выезде не совладали с лучшей дружиной регулярки – «Локо» – 1:3.
29 марта команды проведут решающий третий матч.
Все оставшиеся встречи регулярки команда Евгения Летова проведет в родных стенах. На данный момент клуб 7-й в таблице.
Подопечные Евгения Летова остались на 7-м месте в таблице. Следующая остановка – Сахалин и местные «акулы».
Но на сей раз белорусы капитулировали в серии буллитов. Основное время завершилось вничью – 2:2.
Победа юных «динамовцев» – 2:1.
На сей раз не устоял «Капитан».
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