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«Славия» нокаутировала минское «Динамо» в центральной встрече 4 тура ЧБ по футболу

14 апреля 2025 12:22
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«Славия» нокаутировала минское «Динамо» в центральной встрече 4 тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Представители Мозыря взяли верх над столичным коллективом впервые за 8 с половиной лет. Все самое интересное произошло во втором тайме. Счет на 56-й минуте открыл Андрей Соловей. Совсем скоро Илья Кухарчик удвоил преимущество. Финальную точку поставил Алексей Иванов. Интересно, что в заключительный день побеждали исключительно хозяева. Благодаря виктории «Славия» возглавляет таблицу.

# Футбол Беларуси

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