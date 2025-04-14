«Славия» нокаутировала минское «Динамо» в центральной встрече 4 тура ЧБ по футболу

«Славия» нокаутировала минское «Динамо» в центральной встрече 4 тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Представители Мозыря взяли верх над столичным коллективом впервые за 8 с половиной лет. Все самое интересное произошло во втором тайме. Счет на 56-й минуте открыл Андрей Соловей. Совсем скоро Илья Кухарчик удвоил преимущество. Финальную точку поставил Алексей Иванов. Интересно, что в заключительный день побеждали исключительно хозяева. Благодаря виктории «Славия» возглавляет таблицу.