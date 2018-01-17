Появился шанс: Бьорндален может выступить на Олимпиаде-2018
Легендарному биатлонисту Уле-Эйнару Бьорндалену могут дать шанс выступить на Олимпийских играх.
По информации телеканала NRK, у норвежца есть возможность принять участие в спринте. МОК рассматривает вариант предоставления восьмикратному олимпийскому чемпиону индивидуального приглашения на Игры.
На некоторых соревнованиях встречается практика, когда именитого спортсмена приглашают на турнир, даже если он не прошел квалификацию.
Фото: facebook.com/OleEinarBjoerndalen
По словам тренера сборной Норвегии Зигфрида Мазе, вокруг вопроса с участием Бьорндалена в соревновании было много эмоций. Он также прокомментировал новости о возможном шансе спортсмена.
Зигфрид Мазе, тренер сборной Норвегии по биатлону:
Это был бы хороший жест. Он – настоящий чемпион в спринте, поэтому может занять призовое место.
По словам брата биатлониста Дага Бьорндалена, Уле-Эйнар так много отдал биатлону, что ему можно предоставить право поехать на Олимпиаду.
Фото: facebook.com/OleEinarBjoerndalen
Напомним, Бьорндален не прошел квалификацию на предстоящую Олимпиаду. Согласно правилам спортсмену нужно попасть в шестерку сильнейших хотя бы на одной из личных гонок на этапах Кубка мира или дважды оказаться в топ-12.
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Дарья Домрачева надеется, что ее супруг поедет на соревнование и отмечает, что «сильно переживает по данному поводу».
Если Бьорндален получит путевку на престижный турнир, то соревнования в Пхенчхане станут седьмыми Олимпийскими играми в его карьере.