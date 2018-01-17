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Появился шанс: Бьорндален может выступить на Олимпиаде-2018

17 января 2018 10:15
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Легендарному биатлонисту Уле-Эйнару Бьорндалену могут дать шанс выступить на Олимпийских играх.

По информации телеканала NRK, у норвежца есть возможность принять участие в спринте. МОК рассматривает вариант предоставления восьмикратному олимпийскому чемпиону индивидуального приглашения на Игры.

На некоторых соревнованиях встречается практика, когда именитого спортсмена приглашают на турнир, даже если он не прошел квалификацию.

Появился шанс: Бьорндален может выступить на Олимпиаде-2018-1

Фото: facebook.com/OleEinarBjoerndalen

По словам тренера сборной Норвегии Зигфрида Мазе, вокруг вопроса с участием Бьорндалена в соревновании было много эмоций. Он также прокомментировал новости о возможном шансе спортсмена.

Зигфрид Мазе, тренер сборной Норвегии по биатлону:
Это был бы хороший жест. Он – настоящий чемпион в спринте, поэтому может занять призовое место.

По словам брата биатлониста Дага Бьорндалена, Уле-Эйнар так много отдал биатлону, что ему можно предоставить право поехать на Олимпиаду.

Появился шанс: Бьорндален может выступить на Олимпиаде-2018-4

Фото: facebook.com/OleEinarBjoerndalen

Напомним, Бьорндален не прошел квалификацию на предстоящую Олимпиаду. Согласно правилам спортсмену нужно попасть в шестерку сильнейших хотя бы на одной из личных гонок на этапах Кубка мира или дважды оказаться в топ-12.

Бьорндален о непопадании в состав команды на ОИ-2018: Неприятно, должен это признать (читать далее).

Дарья Домрачева надеется, что ее супруг поедет на соревнование и отмечает, что «сильно переживает по данному поводу».

Если Бьорндален получит путевку на престижный турнир, то соревнования в Пхенчхане станут седьмыми Олимпийскими играми в его карьере.

# Биатлон # Фотофакт # Уле-Эйнар Бьорндален

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