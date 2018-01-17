Появился шанс: Бьорндален может выступить на Олимпиаде-2018

На некоторых соревнованиях встречается практика, когда именитого спортсмена приглашают на турнир, даже если он не прошел квалификацию.

По информации телеканала NRK, у норвежца есть возможность принять участие в спринте. МОК рассматривает вариант предоставления восьмикратному олимпийскому чемпиону индивидуального приглашения на Игры.

По словам тренера сборной Норвегии Зигфрида Мазе, вокруг вопроса с участием Бьорндалена в соревновании было много эмоций. Он также прокомментировал новости о возможном шансе спортсмена.

Зигфрид Мазе, тренер сборной Норвегии по биатлону:

Это был бы хороший жест. Он – настоящий чемпион в спринте, поэтому может занять призовое место.

По словам брата биатлониста Дага Бьорндалена, Уле-Эйнар так много отдал биатлону, что ему можно предоставить право поехать на Олимпиаду.