Первая тренировка Олега Дулуба с БАТЭ. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Не так давно футбольный клуб БАТЭ объявил о том, что новым главным тренером команды стал Олег Дулуб (подробности здесь), сообщили в программе «СТВ-Спорт». 16 января специалист провел с командой первую тренировку.

Все помнят Олега Дулуба по его успехам в «Крумкачах». Безусловно, с тех пор тренер вырос: успешно проявил себя в львовских «Карпатах» и одесском «Черноморце». Но БАТЭ – другой уровень. Тут все ждут от тренера результатов, причем сразу.

Алексей Риос, игрок ФК БАТЭ (Борисов):

Тренерский штаб поменялся, но философия БАТЭ не поменялась. И поставленные задачи – это максимальные задачи. Добиться везде максимальных успехов, в том числе и в еврокубках. Я надеюсь, что мы покажем свою силу и будем обыгрывать, так же как и в том году многих обыгрывали, как раньше БАТЭ действовал.

На посту главного тренера Олегу Анатольевичу предстоит решить ряд вопросов. Первый – уход Виталия Родионова. Легендарный нападающий оставил след в истории борисовчан. Но сейчас команде нужно найти ему достойную замену.

Олег Дулуб, главный тренер ФК БАТЭ (Борисов):

Я разговаривал с Виталием. Не уговаривал, мы с ним разговаривали долго. Он сказал, что это окончательное решение и он переходит на работу в клубе.

Пока не ясна дальнейшая судьба Александра Володько. У игрока закончился контракт с клубом. На первой тренировке в этом сезоне полузащитник не появился. Также соглашение с клубом истекло у защитника, Виталия Гайдучика. Впрочем, об усилении команды Дулуб говорить пока отказался. Олег Дулуб:

Давайте мы оставим это все для внутренней кухни, какие требуются усиления. Мы разберемся, и там все узнаете в свое время.