ОИ-2018. Выступит ли Бьорндален на соревновании?

Новости Норвегии. Биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален не прошел отбор на предстоящие Олимпийские игры.

10 января в индивидуальной гонке восьмикратный олимпийский чемпион занял 42 место. Это не позволило спортсмену попасть в гонку с массовым стартом. Легендарный биатлонист не смог выполнить критерии отбора в сборную.

По правилам спортсмену нужно попасть в топ-6 хотя бы на одной из личных гонок на этапах Кубка мира или дважды оказаться в топ-12.