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ОИ-2018. Выступит ли Бьорндален на соревновании?

11 января 2018 15:34
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Новости Норвегии. Биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален не прошел отбор на предстоящие Олимпийские игры.

10 января в индивидуальной гонке восьмикратный олимпийский чемпион занял 42 место. Это не позволило спортсмену попасть в гонку с массовым стартом. Легендарный биатлонист не смог выполнить критерии отбора в сборную.

По правилам спортсмену нужно попасть в топ-6 хотя бы на одной из личных гонок на этапах Кубка мира или дважды оказаться в топ-12.

«До последнего буду надеяться». Дарья Домрачева о Бьорндалене на ОИ-2018 (читать здесь).

ОИ-2018. Выступит ли Бьорндален на соревновании?-1

Фото: facebook.com/OleEinarBjoerndalen

Лучшие же результаты Бьорндалена в нынешнем сезоне такие: 18 место в индивидуальной гонке и такая же позиция в гонке преследования в Эстерсунде.

Состав сборной Норвегии будет сформирован 15 января.

В середине декабря Бьорндален прокомментировал решение МОК по сборной России на ОИ-2018.

«Не так важно, под каким флагом выступать» (подробности здесь).

# Фотофакт # Уле-Эйнар Бьорндален # Зимняя Олимпиада – 2018

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