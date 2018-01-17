Australian Open. Мирный и Освальд вышли во второй круг

Максим Мирный в паре с Филиппом Освальдом прошли во второй круг парного разряда Australian Open. Белорусско-австрийский дуэт одержал победу в матче против итальянско-израильской пары Фаббиано/Села. Матч длился 2 часа 27 минут.



В 1/16 финала Мирный и Освальд сыграют с американской парой братьями Брайан.

Теннис позволил разделить с собой длинную дорогу: Instagram-обзор страницы теннисиста Максима Мирного (смотрите здесь).

Арина Соболенко завершила выступление на Australian Open, проиграв 17-й ракетке мира (здесь подробнее). Александра Саснович вышла во второй круг (читать далее).