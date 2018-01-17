«Главная цель – сохранить здоровье и дотянуть до Олимпийских игр». Как пятиборцы Беларуси готовятся к новому сезону

Белорусские пятиборцы вовсю готовятся к новому сезону. 16 января стартовал открытый Кубок страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусские пятиборцы вовсю готовятся к новому сезону. 16 января стартовал открытый Кубок страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Среди гостей – спортсмены из Украины. Основное внимание, конечно, приковано к нашим атлетам. Именно за их выступлениями наблюдает главный тренер сборной Беларуси Вальдемар Дариуш дэ Макай. К слову, перед началом соревнований его признали «тренером года по современному пятиборью».
Вальдемар Дариуш дэ Макай, главный тренер сборной Беларуси по современному пятиборью:
То, что сборная команда покажет – знаю. Самое важное, что все здоровы, все выступают. Сезон – перед нами. Теперь надо показывать молодым. Хорошо, чтобы молодые показали, чтобы была борьба.
В турнире принимают участие и лидеры сборной. В том числе первый номер нашей команды – Анастасия Прокопенко. Конечно, для нее, как и для других «сборников», сейчас самое важное – не награды, а поддержание оптимальной формы.
Анатолий Ткаченко, личный тренер Анастасии Прокопенко:
Главная цель – сохранить здоровье и дотянуть до Олимпийских игр. Это главное. Сезон начался нормально. Мы провели хороший подготовительный сбор на Иссык-Куле. Планируем еще такой же сбор провести в апреле, чтобы успешно выступить в Мексике на Чемпионате мира. А там уже высокогорье – две тысячи с лишним. Такой план.