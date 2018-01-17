«Главная цель – сохранить здоровье и дотянуть до Олимпийских игр». Как пятиборцы Беларуси готовятся к новому сезону

Среди гостей – спортсмены из Украины. Основное внимание, конечно, приковано к нашим атлетам. Именно за их выступлениями наблюдает главный тренер сборной Беларуси Вальдемар Дариуш дэ Макай. К слову, перед началом соревнований его признали «тренером года по современному пятиборью».

Вальдемар Дариуш дэ Макай, главный тренер сборной Беларуси по современному пятиборью:

То, что сборная команда покажет – знаю. Самое важное, что все здоровы, все выступают. Сезон – перед нами. Теперь надо показывать молодым. Хорошо, чтобы молодые показали, чтобы была борьба.

В турнире принимают участие и лидеры сборной. В том числе первый номер нашей команды – Анастасия Прокопенко. Конечно, для нее, как и для других «сборников», сейчас самое важное – не награды, а поддержание оптимальной формы.