Прямой эфир

Бьорндален о непопадании в состав команды на ОИ-2018: Неприятно, должен это признать

15 января 2018 17:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Норвегии. Уле-Эйнар Бьорндален не согласен с тем, что пропустит Олимпийские игры-2018. Спортсмен отметил: к соревнованиям в Пхенчхане он мог бы подойти в нужной форме.

В интервью TV2 прославленный биатлонист прокомментировал решение Федерации биатлона Норвегии и Национального олимпийского комитета.

Уле-Эйнар Бьорндален:
Неприятно, должен это признать. Моей целью было поехать на Олимпиаду, хорошо выступить там и взять медаль. Теперь такой возможности не будет. Решение уже принято, но я, как и раньше, считаю, что в той ситуации, в которой я нахожусь сейчас, я мог бы взять медаль на Играх. Именно это и неприятно.

«Однажды этот день должен был настать. И вот он здесь»

О том, что король биатлона Уле-Эйнар Бьорндален не попадает на свою седьмую Олимпиаду стало окончательно известно сегодня. Национальный олимпийский комитет Норвегии сначала выступил против решения относительно недопуска Бьорндалена на Олимпиаду, но впоследствии был вынужден его принять.

Туре Эвребе, глава норвежского НОК:
Личные результаты Бьорндалена на Кубке мира недостаточно хороши. К сожалению, он не смог соответствовать критериям отбора в национальную команду Норвегии.

Напомним, в этом сезоне 43-летний биатлонист ни разу не занимал призовые места на этапах Кубка мира и ни разу не попал в топ-6 (подробнее).  

# Уле-Эйнар Бьорндален # Зимняя Олимпиада – 2018

Другие новости рубрики

Все новости
Зимние Игры в Пхенчхане пройдут без Бьорндалена
15 января 2018 14:49

Зимние Игры в Пхенчхане пройдут без Бьорндалена

Эти люди еще не сказали свое последнее слово. На кого из белорусов возлагают надежды на Паралимпийских играх
15 января 2018 14:31

Эти люди еще не сказали свое последнее слово. На кого из белорусов возлагают надежды на Паралимпийских играх

Николай Шудейко: «Паралимпийский спорт в Беларуси стал системой»
15 января 2018 13:43

Николай Шудейко: «Паралимпийский спорт в Беларуси стал системой»