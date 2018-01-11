«До последнего буду надеяться». Дарья Домрачева о Бьорндалене на ОИ-2018

Уле Эйнар Бьорндален не едет на Олимпиаду в корейский Пхенчхан, сообщили в программе «СТВ-спорт».



Знаменитый биатлонист не смог выполнить квалификационный норматив в команду Норвегии для попадания на Игры. 43-летнему спортсмену в этом сезоне ни разу не удалось занять призовое место на этапах Кубка мира или дважды оказаться в шестерке сильнейших, что гарантировало бы ему путевку на главный старт года. Самый титулованный биатлонист мира, в активе которого 13 медалей Олимпиад, в том числе 8 золотых, теперь может поехать на свои седьмые игры только в случае травмы кого-то из партнеров по сборной.

Дарья Домрачева, супруга биатлониста заявила, что «до последнего» будет надеяться на участие Бьорндалена в ОИ-2018.

Об этом прославленная белоруска рассказала в комментарии ТАСС.



Дарья Домрачева:

Во-первых, пока официальное решение не оглашено, мы ждем, когда кто-то из представителей команды внесет ясность в ситуацию. До последнего буду надеяться, что он сможет поехать на Олимпийские игры в качестве спортсмена и хорошо там выступить. Сильно переживаю по этому поводу.