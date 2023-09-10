Прямой эфир

«Потрясающее зрелище». Около 15 тысяч человек приняли участие в Минском полумарафоне

10 сентября 2023 08:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Около 15 тысяч участников из 17 стран. В белорусской столице проходит традиционный Минский полумарафон, ставший настоящим праздником спорта для всех любителей легкой атлетики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И имена первых чемпионов уже известны. Зона финиша расположилась на стадионе «Динамо». Там сейчас находится и наша съемочная группа.

На прямой связи со студией Артем Шукалович.

«Потрясающее зрелище». Около 15 тысяч человек приняли участие в Минском полумарафоне-1

Артем Шукалович, корреспондент:
Основные дистанции Минского полумарафона уже практически завершены спортсмены, которые соревновались на дистанции в 10 километров, уже почти все получили свои заслуженные награды, но пересекают активно финишную черту и полумарафонцы. Я отмечу, что в мужском забеге на 21 километр, как и в прошлом году, выиграл россиянин Ахмадеев Ренас. Он подтвердил свой чемпионский титул и завоевал золото второй год к ряду.

«Потрясающее зрелище». Около 15 тысяч человек приняли участие в Минском полумарафоне-4

Но на этом соревновательная программа Минского полумарафона не завершается. Есть еще один забег. Он обещает быть самым массовым. Это забег для любителей на 5 километров. Вообще, все маршруты Минского полумарафона проходят по главным и самым красивым улицам нашего города. Любители бега приехали в столицу из всех регионов и областей Беларуси. И не только.

Традиционно на Минском полумарафоне представлена широкая делегация иностранных спортсменов. С каждым разом популярность мероприятия только растет и все организаторы прикладывают максимальные усилия, чтобы подарить всем любителям легкой атлетики и бега в частности чувство настоящего праздника. Открывали забеги, давали старт мероприятию в том числе и почетные гости. С некоторыми из них мы успели пообщаться.

«Потрясающее зрелище». Около 15 тысяч человек приняли участие в Минском полумарафоне-7

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Сегодня потрясающее зрелище, когда десятки тысяч людей пришли заниматься спортом. И это не легкие дистанции – 21 километр, 10,5 километра. Но все заряжены на победу, у всех хорошее настроение, какое-то воодушевление. Это люди, которые готовы к таким дистанциям. Они в течение долгого времени готовились, тренировались. 

«Потрясающее зрелище». Около 15 тысяч человек приняли участие в Минском полумарафоне-10

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Настроение замечательное, погода благоприятствует. Организаторы сделали все. Вчера стартовал праздник города, а спортивная составляющая этого праздника сегодня. Сегодня с самого утра те люди, которые любят бегать, которых бег объединяет, созидает, укрепляет, пришли сюда, чтобы пробежаться, поучаствовать, поделиться эмоциями, зарядиться энергией до следующего сезона.

«Потрясающее зрелище». Около 15 тысяч человек приняли участие в Минском полумарафоне-13

Уже в 11 часов пройдет торжественная церемония награждения победителей и призеров на дистанции 21 километр, а затем в 12:00 стартует завершающий забег на 5 километров.

# Минский полумарафон # Артем Шукалович # Владимир Кухарев # Иван Тихон # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Я буду работать усерднее». Соболенко проиграла в финале US Open американке Гауфф
10 сентября 2023 07:48

«Я буду работать усерднее». Соболенко проиграла в финале US Open американке Гауфф

Сборная Беларуси по футболу сыграла с командой Андорры вничью
09 сентября 2023 18:53

Сборная Беларуси по футболу сыграла с командой Андорры вничью

Соболенко: мне надо продолжать бороться, надо быть готовой и биться. Белоруска готовится к финалу US Open
09 сентября 2023 18:47

Соболенко: мне надо продолжать бороться, надо быть готовой и биться. Белоруска готовится к финалу US Open