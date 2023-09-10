«Потрясающее зрелище». Около 15 тысяч человек приняли участие в Минском полумарафоне
Новости Беларуси. Около 15 тысяч участников из 17 стран. В белорусской столице проходит традиционный Минский полумарафон, ставший настоящим праздником спорта для всех любителей легкой атлетики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И имена первых чемпионов уже известны. Зона финиша расположилась на стадионе «Динамо». Там сейчас находится и наша съемочная группа.
На прямой связи со студией Артем Шукалович.
Артем Шукалович, корреспондент:
Основные дистанции Минского полумарафона уже практически завершены спортсмены, которые соревновались на дистанции в 10 километров, уже почти все получили свои заслуженные награды, но пересекают активно финишную черту и полумарафонцы. Я отмечу, что в мужском забеге на 21 километр, как и в прошлом году, выиграл россиянин Ахмадеев Ренас. Он подтвердил свой чемпионский титул и завоевал золото второй год к ряду.
Но на этом соревновательная программа Минского полумарафона не завершается. Есть еще один забег. Он обещает быть самым массовым. Это забег для любителей на 5 километров. Вообще, все маршруты Минского полумарафона проходят по главным и самым красивым улицам нашего города. Любители бега приехали в столицу из всех регионов и областей Беларуси. И не только.
Традиционно на Минском полумарафоне представлена широкая делегация иностранных спортсменов. С каждым разом популярность мероприятия только растет и все организаторы прикладывают максимальные усилия, чтобы подарить всем любителям легкой атлетики и бега в частности чувство настоящего праздника. Открывали забеги, давали старт мероприятию в том числе и почетные гости. С некоторыми из них мы успели пообщаться.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Сегодня потрясающее зрелище, когда десятки тысяч людей пришли заниматься спортом. И это не легкие дистанции – 21 километр, 10,5 километра. Но все заряжены на победу, у всех хорошее настроение, какое-то воодушевление. Это люди, которые готовы к таким дистанциям. Они в течение долгого времени готовились, тренировались.
Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Настроение замечательное, погода благоприятствует. Организаторы сделали все. Вчера стартовал праздник города, а спортивная составляющая этого праздника сегодня. Сегодня с самого утра те люди, которые любят бегать, которых бег объединяет, созидает, укрепляет, пришли сюда, чтобы пробежаться, поучаствовать, поделиться эмоциями, зарядиться энергией до следующего сезона.
Уже в 11 часов пройдет торжественная церемония награждения победителей и призеров на дистанции 21 километр, а затем в 12:00 стартует завершающий забег на 5 километров.