«Потрясающее зрелище». Около 15 тысяч человек приняли участие в Минском полумарафоне

Новости Беларуси. Около 15 тысяч участников из 17 стран. В белорусской столице проходит традиционный Минский полумарафон, ставший настоящим праздником спорта для всех любителей легкой атлетики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И имена первых чемпионов уже известны. Зона финиша расположилась на стадионе «Динамо». Там сейчас находится и наша съемочная группа.

Артем Шукалович, корреспондент: Основные дистанции Минского полумарафона уже практически завершены спортсмены, которые соревновались на дистанции в 10 километров, уже почти все получили свои заслуженные награды, но пересекают активно финишную черту и полумарафонцы. Я отмечу, что в мужском забеге на 21 километр, как и в прошлом году, выиграл россиянин Ахмадеев Ренас. Он подтвердил свой чемпионский титул и завоевал золото второй год к ряду.

Но на этом соревновательная программа Минского полумарафона не завершается. Есть еще один забег. Он обещает быть самым массовым. Это забег для любителей на 5 километров. Вообще, все маршруты Минского полумарафона проходят по главным и самым красивым улицам нашего города. Любители бега приехали в столицу из всех регионов и областей Беларуси. И не только.

Традиционно на Минском полумарафоне представлена широкая делегация иностранных спортсменов. С каждым разом популярность мероприятия только растет и все организаторы прикладывают максимальные усилия, чтобы подарить всем любителям легкой атлетики и бега в частности чувство настоящего праздника. Открывали забеги, давали старт мероприятию в том числе и почетные гости. С некоторыми из них мы успели пообщаться.