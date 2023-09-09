Соболенко: мне надо продолжать бороться, надо быть готовой и биться. Белоруска готовится к финалу US Open

И белоруска, и американка находятся в великолепной форме. Оппонентка в августе уже выиграла турниры в Цинциннати и Вашингтоне. Ее давно называют преемницей Серены Уильямс. Однако Арина готова к трудностям. Это отлично показал полуфинал против Мэдисон Киз. Будущая первая ракетка мира спасла практически безнадежный матч. И сейчас она может войти в историю. Еще ни разу белорусская теннисистка не побеждала на US Open в одиночном разряде. У Виктории Азаренко было три финала. Остается надеяться, что в этот раз звезды наконец-то сойдутся.

Арина Соболенко, финалистка турнира:

Мне надо фокусироваться на себе, готовиться к еще одной битве. Что бы ни случилось, надо продолжать бороться, показывать свой лучший теннис. А что еще можно сделать? Надо быть готовой и биться. Коко очень здорово двигается. Она голодна. Ей нечего терять. Она знает, что зрители будут поддерживать ее. Вот что делает ее сложной соперницей. Плюс она здорово подает. Думаю, финал Australian Open поможет мне, потому что теперь я знаю, какие эмоции меня ожидают. Я знаю, как с ними справляться.

А тем временем сегодня ночью определились финалисты в мужском туре. Ими стали Новак Джокович и Даниил Медведев. Серб в ½ был сильнее Бэна Шелтона, а россиянин – Карлоса Алькараса.