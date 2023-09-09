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Соболенко: мне надо продолжать бороться, надо быть готовой и биться. Белоруска готовится к финалу US Open

09 сентября 2023 18:47
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Считаные часы остались до старта женского финала US Open. На стадионе Артура Эша в 23 часа сойдутся Арина Соболенко и Коко Гауфф, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соболенко: мне надо продолжать бороться, надо быть готовой и биться. Белоруска готовится к финалу US Open-1

И белоруска, и американка находятся в великолепной форме. Оппонентка в августе уже выиграла турниры в Цинциннати и Вашингтоне. Ее давно называют преемницей Серены Уильямс. Однако Арина готова к трудностям. Это отлично показал полуфинал против Мэдисон Киз. Будущая первая ракетка мира спасла практически безнадежный матч. И сейчас она может войти в историю. Еще ни разу белорусская теннисистка не побеждала на US Open в одиночном разряде. У Виктории Азаренко было три финала. Остается надеяться, что в этот раз звезды наконец-то сойдутся.

Соболенко: мне надо продолжать бороться, надо быть готовой и биться. Белоруска готовится к финалу US Open-4

Арина Соболенко, финалистка турнира:
Мне надо фокусироваться на себе, готовиться к еще одной битве. Что бы ни случилось, надо продолжать бороться, показывать свой лучший теннис. А что еще можно сделать? Надо быть готовой и биться. Коко очень здорово двигается. Она голодна. Ей нечего терять. Она знает, что зрители будут поддерживать ее. Вот что делает ее сложной соперницей. Плюс она здорово подает. Думаю, финал Australian Open поможет мне, потому что теперь я знаю, какие эмоции меня ожидают. Я знаю, как с ними справляться.

А тем временем сегодня ночью определились финалисты в мужском туре. Ими стали Новак Джокович и Даниил Медведев. Серб в ½ был сильнее Бэна Шелтона, а россиянин – Карлоса Алькараса.

Соболенко: мне надо продолжать бороться, надо быть готовой и биться. Белоруска готовится к финалу US Open-7

Отметим, Джокович и Медведев уже встречались в финале US Open два года назад. И тогда сильнее был Даниил. В рамках этого сезона они играли дважды. Счет встреч – 1:1.

# Теннис # Арина Соболенко # Коко Гауфф # Мэдисон Киз # Новак Джокович # Даниил Медведев # Фотофакт

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