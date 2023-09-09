Сборная Беларуси по футболу сыграла с командой Андорры вничью

Сборная Беларуси по футболу провела матч против дружины Андорры, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Стартовый свисток прозвучал в 19:00. По итогу поединка счет ничейный.

Данный поединок первый для белорусского коллектива под руководством нового главного тренера – испанца Карлоса Алоса Феррера. Дальше в соревновательной программе сборной – встреча с командой Израиля.