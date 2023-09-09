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Сборная Беларуси по футболу сыграла с командой Андорры вничью

09 сентября 2023 18:53
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Сборная Беларуси по футболу провела матч против дружины Андорры, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Стартовый свисток прозвучал в 19:00. По итогу поединка счет ничейный.

Сборная Беларуси по футболу сыграла с командой Андорры вничью-1

Данный поединок первый для белорусского коллектива под руководством нового главного тренера – испанца Карлоса Алоса Феррера. Дальше в соревновательной программе сборной – встреча с командой Израиля.

# Футбол # Фотофакт

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