«Я буду работать усерднее». Соболенко проиграла в финале US Open американке Гауфф

Арина Соболенко, белорусская теннисистка:

Ну, я скажу, что в первом сете я неплохо справилась со своими эмоциями. Была сосредоточена на себе, а не на зрителях или движениях соперницы. Определенно она сегодня двигалась просто невероятно. Но затем во втором сете я начала слишком много думать, и из-за этого я как бы стала терять свою силу. Тогда она начинает двигаться лучше. Я начинаю пропускать много простых ударов. Я имею в виду, хорошая новость в том, что это я играю против себя. Плохо то, что я все еще испытываю эти проблемы, играя против самой себя, но я бы сказала, что это нормально. Я буду работать усерднее, поэтому в следующий раз я не устану ни на йоту на корте, и поэтому я буду лучшей, да.