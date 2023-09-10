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«Я буду работать усерднее». Соболенко проиграла в финале US Open американке Гауфф

10 сентября 2023 07:48
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Новости Беларуси. Несмотря на неблагосклонность фортуны, с понедельника она первая ракетка мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Я буду работать усерднее». Соболенко проиграла в финале US Open американке Гауфф-1

Арина Соболенко в очень эмоциональном поединке не смогла одолеть американку Коко Гауфф в финале Открытого чемпионата США – 6:2, 3:6, 2:6. Эксперты с трудом пытались предсказать фаворита. Белоруска до полуфинала буквально выносила всех соперниц подряд, но женский теннис всегда полон сюрпризов. Арина одержала победу в первом сете, но допустила невероятно много невынужденных ошибок. Зато со следующей недели за белорусской закрепится титул первой ракетки мира. 

«Я буду работать усерднее». Соболенко проиграла в финале US Open американке Гауфф-4

Арина Соболенко, белорусская теннисистка: 
Ну, я скажу, что в первом сете я неплохо справилась со своими эмоциями. Была сосредоточена на себе, а не на зрителях или движениях соперницы. Определенно она сегодня двигалась просто невероятно. Но затем во втором сете я начала слишком много думать, и из-за этого я как бы стала терять свою силу. Тогда она начинает двигаться лучше. Я начинаю пропускать много простых ударов. Я имею в виду, хорошая новость в том, что это я играю против себя. Плохо то, что я все еще испытываю эти проблемы, играя против самой себя, но я бы сказала, что это нормально. Я буду работать усерднее, поэтому в следующий раз я не устану ни на йоту на корте, и поэтому я буду лучшей, да. 

«Я буду работать усерднее». Соболенко проиграла в финале US Open американке Гауфф-7

В любом случае 25-летняя Арина Соболенко смогла почувствовать любовь своих болельщиков на US Open и повторила достижение своей соотечественницы Виктории Азаренко по количеству побед в рамках турниров «Большого шлема» за один календарный год. 

# Теннис # Арина Соболенко # Коко Гауфф # Фотофакт

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