Соболенко и Синнер стали победителями Открытого чемпионата США по теннису в одиночных разрядах

Соболенко в финале была сильней американки Джессики Пегулы. Первый номер рейтинга ATP не оставил шансов в борьбе за трофей представителю США Тэйлору Фритцу. Синнер и Соболенко ранее синхронно выиграли первый из двух хардовых турниров Большого шлема – Australian Open. Это всего второй случай в истории, когда одна и та же пара одиночников побеждает на обоих турнирах Большого шлема в сезоне на харде. В 1988 году такой же успех праздновали немка Штеффи Граф и швед Матс Виландер.