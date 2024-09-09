Смоленский «Славутич» одержал первую в истории победу в белорусской экстралиге

Тремя матчами завершился первый тур чемпионата Беларуси по хоккею. Закрывал игровую программу матч дебютантов экстралиги «Славутича» и барановичского «Авиатора», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Клуб из Смоленска уступал 0:1, на затем забросил 5 безответных шайб и одержал первую в своей истории победу в белорусском чемпионате.

Драматичным стало противостояние «Локомотива» и «Лиды». Основное время завершилось вничью (0:0), а в серии буллитов команды исполнили 24 броска. Победным стал гол форварда оршанской команды Евгения Кунцевича. В еще одном матче «Динамо-Молодечно» уверенно обыграло «Могилев» – 5:2. 3 очка у победителей набрал российский нападающий Даниил Мельников.