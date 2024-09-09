Гол Валерия Громыко принёс Беларуси победу над Люксембургом – вот что рассказал сам футболист

Футболисты национальной сборной Беларуси одержали первую победу в новом сезоне Лиги наций, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В матче второго тура на выезде наша команда выиграла у дружины Люксембурга со счетом 1:0. Единственный гол в ворота оппонентов на 76-й минуте забил Валерий Громыко.

Александр Мартынович, защитник сборной Беларуси по футболу: Тренерский штаб досконально рассказывает, как и что делать. От этого, наверное, и плоды. Выполнили задачу, отсюда и результат. Делали то, что от нас требовали.

Валерий Громыко, полузащитник сборной Беларуси по футболу:

Команда сегодня хорошо работала. И в первом тайме они хорошо выстояли, потому что у них первые минуты хорошие, первый тайм проводят, в второй – видно, они подсаживаются. Поэтому вышли на замену, освежили, команде тоже браво, что выдвигали атаки, хватало сил, оборонялись. Бежал в свободную зону. Тренер говорил использовать свободные зоны, как будет возможность. Попросил у Печи пас, он сделал диагональ, я принял. Я увидел, что могу пробить, вратарь может не увидеть удар. В принципе, так и получилось. Хорошо попал.

Во втором поединке сборная Болгарии одержала победу 1:0 над командой Северной Ирландии. И теперь белорусы вместе с болгарами лидируют в своем квартете, имея на счету по 4 балла. Следующий поединок сборная Карлоса Алоса проведет 12 октября в Венгрии против дружины Северной Ирландии.