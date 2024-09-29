Подводим итоги сезона с белорусскими пляжниками – интервью с волейболистами Дедковым и Петрушко

В пляжном волейболе белорусский дуэт, чемпионы страны и обладатели кубка 2024, Александр Дедков и Павел Петрушко, к сожалению, не попали в Париж, и год выдался крайне тяжелым, но они выстояли. Приняли участие в чемпионате и Кубке России и там боролись. Что случилось и почему пришлось выживать, узнали из первых уст. В студии «Спорттаймера» финалисты чемпионата России по пляжному волейболу Александр Дедков и Павел Петрушко.

Александр Дедков, финалист чемпионата России по пляжному волейболу:

Чемпионат города Минска в этом году проводился с нашим волейбольным клубом совместно. И мы с Пашей решили разделиться. Павел Петрушко, финалист чемпионата России по пляжному волейболу:

Все желающие могли заявляться. И мы на самом деле классно поиграли, получили такие эмоции. Юлия Силипицкая, СТВ:

То есть вот так вот вас разъединить и все? И победа уходит от вас? Павел Петрушко:

Получается так. Выиграли несколько игр. Я думаю, что всем понравилось. Нам тоже. Юлия Силипицкая:

Ну как тебе без Саши-то? Без Сашки как же? Павел Петрушко:

Немножко пришлось попыхтеть. Юлия Силипицкая:

Саша, а тебе как без Паши? Александр Дедков:

Тоже увеличилась нагрузка практически в четыре раза.

Юлия Силипицкая:

Видите как? Все-таки нельзя, нельзя, нельзя. Вот этот год, кроме того, что Паша теперь женат, чем еще запомнится? Александр Дедков:

Мы начали очень хорошо сезон, мы сразу на этапе Кубка России стали вторые. И на следующем турнире мы дошли до полуфинала. И в полуфинале я получил травму плеча, а Паша буквально через две игры уже травмировал колено. Юлия Силипицкая:

Вы даже и болеете вместе? Получается, что да. То есть, в общем-то, травмы не дали вам на более высокий результат пройти в сезоне? Сколько лечили травмы, получается? Ну вот с февраля по...

– До сих пор.