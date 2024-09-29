Подводим итоги сезона с белорусскими пляжниками – интервью с волейболистами Дедковым и Петрушко
В пляжном волейболе белорусский дуэт, чемпионы страны и обладатели кубка 2024, Александр Дедков и Павел Петрушко, к сожалению, не попали в Париж, и год выдался крайне тяжелым, но они выстояли. Приняли участие в чемпионате и Кубке России и там боролись. Что случилось и почему пришлось выживать, узнали из первых уст.
В студии «Спорттаймера» финалисты чемпионата России по пляжному волейболу Александр Дедков и Павел Петрушко.
Александр Дедков, финалист чемпионата России по пляжному волейболу:
Чемпионат города Минска в этом году проводился с нашим волейбольным клубом совместно. И мы с Пашей решили разделиться.
Павел Петрушко, финалист чемпионата России по пляжному волейболу:
Все желающие могли заявляться. И мы на самом деле классно поиграли, получили такие эмоции.
Юлия Силипицкая, СТВ:
То есть вот так вот вас разъединить и все? И победа уходит от вас?
Павел Петрушко:
Получается так. Выиграли несколько игр. Я думаю, что всем понравилось. Нам тоже.
Юлия Силипицкая:
Ну как тебе без Саши-то? Без Сашки как же?
Павел Петрушко:
Немножко пришлось попыхтеть.
Юлия Силипицкая:
Саша, а тебе как без Паши?
Александр Дедков:
Тоже увеличилась нагрузка практически в четыре раза.
Юлия Силипицкая:
Видите как? Все-таки нельзя, нельзя, нельзя. Вот этот год, кроме того, что Паша теперь женат, чем еще запомнится?
Александр Дедков:
Мы начали очень хорошо сезон, мы сразу на этапе Кубка России стали вторые. И на следующем турнире мы дошли до полуфинала. И в полуфинале я получил травму плеча, а Паша буквально через две игры уже травмировал колено.
Юлия Силипицкая:
Вы даже и болеете вместе? Получается, что да. То есть, в общем-то, травмы не дали вам на более высокий результат пройти в сезоне? Сколько лечили травмы, получается? Ну вот с февраля по...
– До сих пор.
Павел Петрушко:
Получилось так, что уже был сезон, у нас замен нет. И нам пришлось играть с незалеченными травмами. Конечно, был дискомфорт. И, как Саша говорит, не смогли показать полную свою, скажем, свой максимум, игру.
Александр Дедков:
На финале чемпионата России мы заняли девятое место.
Юлия Силипицкая:
В прошлом году пятое, девятое. Девятым были в позапрошлом году. Собственно говоря, в общем, своих позиций не отдали.
Павел Петрушко:
Мы должны были, ну, я думаю, лучше выступить.
Юлия Силипицкая:
Ребят, а сколько провели вообще так, на вскидку, турниров? Этапы тоже...
Александр Дедков:
17.
Юлия Силипицкая:
17 турниров. Это немало, да? Это даже больше, чем в прошлом году получилось. Европа нам пока закрыта, правильно? А турниров – увеличилось.
Павел Петрушко:
Россия очень много проводит. И белорусских, по-моему, стало чуть больше. В этом году Бобруйск появился – Кубок Беларуси.
Александр Дедков:
Мне очень понравилось, как провели в Бобруйске: во-первых, реконструировали площадки. Там 8 или 10 площадок. Потому что я сам из Бобруйска, я вырос на этом песке. Очень понравилась, организация хорошая, то есть все классно. Есть вся инфраструктура, трибуны, раздевалочки – все красиво. Песок хороший. Мягонький, речной песок, глубокий. Но правда, очень пачкает ноги и шорты.
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