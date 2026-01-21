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Белорусские студенты выступили с Димой Биланом! Рассказываем, как TikTok помог им осуществить мечту

21 января 2026 17:38
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
TikTok может сблизить вас со звездами. Екатерина, расскажите вашу историю, как вы хорошо станцевали. Вас Билан пригласил на сцену? Расскажите об этом.

Белорусские студенты выступили с Димой Биланом! Рассказываем, как TikTok помог им осуществить мечту-2

Екатерина Шарко, студентка Белорусского государственного экономического университета:
Мы изначально готовились сделать открытие на «Студента года» в нашем университете, выбрали песню «Невозможное возможно». Выложили ролик в TikTok, он залетел, нас заметил сам Дмитрий, написал нам комментарий, выложил в Instagram, в TikTok себе в историю. Дальше мы решили действовать, исполнить нашу мечту и записали видеоролик с обращением, на что через примерно пять дней нам поступило сообщение, что мы вас ждем.

Евгений Пустовой:
На какой сцене вы порхали?

Екатерина Шарко:
На «Минск-Арене». Там было 15 тысяч человек. У на не было даже мысли в голове, что когда-нибудь в жизни мы сможем выступить, во-первых, с таким артистом, так еще и столько зрителей, на такой сцене. 

Подробности в видео.

# Интернет # социальные сети # Евгений Пустовой

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