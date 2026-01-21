Представители областных профсоюзов посетили Дворец Независимости с экскурсией

Архитектурная жемчужина и гордость страны, Дворец Независимости, открывает новый экскурсионный сезон. Возможность первыми в 2026 году посетить место, где пишется история суверенной Беларуси, выпала тем, кто защищает права работников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это 120 руководителей и активистов областных объединений, комитетов и первичных организаций Федерации профсоюзов Беларуси. Дворец Независимости раньше многие из них видели лишь на экранах телевизоров. А сегодня смогли лично оценить.

Елена Карпович, начальник управления идеологической работы Федерации профсоюзов Беларуси: Эмоции, конечно, масштаба, гордости за нашу страну, за работников, которые смогли построить такое величественное здание, за те события, которые здесь происходят, которые мы все вместе переживаем всей страной.

Татьяна Кожанова, председатель Брестской областной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма: Потрясают не просто залы, потрясает атмосфера этого здания. Прямо у входа во двор. Масштабность и красота величия нашей страны полностью отождествляются сегодня с Дворцом Независимости.

Гости посетили все залы дворца. Каждая локация уникальна по-своему. На их убранство белорусским мастерам потребовалось всего 30 месяцев вместо запланированных 57.

Дмитрий Мурашко, председатель Гомельской областной организации Белорусского профессионального союза работников строительства и промышленности строительных материалов:

Наши строители из Гомельщины мне неоднократно рассказывали о том, как они здесь производили строительно-монтажные работы в этом знаковом месте. Но на словах это одно, а на деле, когда увидел это величие, я просто под впечатлением.

Ирина Воинова, председатель первичной профсоюзной организации Гомельского филиала РУП «Белпочта»:

То, что строилось нашими белорусскими мастерами, и показало тоже, наверное, мощь строительной нашей отрасли. Мебель, обстановка – наши мебельные фабрики делали, поставляли. Впечатлений просто масса, и действительно эмоции, наверное, зашкаливают.

Инициатива сделать Дворец Независимости открытым для гостей, в том числе иностранных, принадлежит Президенту Беларуси. Первых посетителей здесь встретили в июле 2015-го. И с каждым годом количество желающих посетить символ белорусской государственности с экскурсией лишь возрастает.