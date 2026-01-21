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Выставка, посвящённая творчеству Сергея Есенина, открылась в Национальном художественном музее

21 января 2026 17:48
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«Сергей Есенин. Бесконечная легенда». Уникальная выставка, посвященная творческому пути гению лирической поэзии, открылась в Национальном художественном музее Беларуси. Ее приурочили к 130-летию со дня рождения русского классика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка, посвящённая творчеству Сергея Есенина, открылась в Национальном художественном музее-2

В экспозиции – около сотни экспонатов, отражающих разные эпохи жизни Есенина. Это живопись, графика и скульптура. Есть и редчайшие предметы: прижизненные издания с автографами автора, письма, личные вещи. 

Основу выставки составляют произведения из художественного фонда музея Сергея Есенина в Воронеже. Кроме того, некоторые предметы, принадлежавшие поэту, на время проведения выставки передал из своей личной коллекции Народный артист России Сергей Безруков.

Выставка, посвящённая творчеству Сергея Есенина, открылась в Национальном художественном музее-4

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:
Это инициатива была поддержана очень горячо, потому как все-таки Есенина любят не только в России, но и в Беларуси, как вы прекрасно знаете. Это поэт не только российский, но и белорусский в том числе. 

И белорусская публика, и белорусский Национальный художественный музей с огромным удовольствием откликнулись на эту инициативу. Это было очень ярко поддержано с обеих сторон. Эта инициатива возникла одновременно и у российской стороны, и у нашей.

Выставка, посвящённая творчеству Сергея Есенина, открылась в Национальном художественном музее-6

Мария Мазур, министр культуры Воронежской области (Россия):
Здесь есть не только портреты, здесь есть, конечно же, и воплощение его произведений. Выставка уникальна еще тем, что она рождалась постепенно и поэтапно. И вот здесь вы видите уже полную составляющую.

Выставка, посвящённая творчеству Сергея Есенина, открылась в Национальном художественном музее-8

Ознакомиться с уникальной экспозицией можно до 22 февраля. После чего экспонаты отправятся на Родину – в Воронеж.

# Выставка # Руслан Чернецкий

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