Выставка, посвящённая творчеству Сергея Есенина, открылась в Национальном художественном музее
«Сергей Есенин. Бесконечная легенда». Уникальная выставка, посвященная творческому пути гению лирической поэзии, открылась в Национальном художественном музее Беларуси. Ее приурочили к 130-летию со дня рождения русского классика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В экспозиции – около сотни экспонатов, отражающих разные эпохи жизни Есенина. Это живопись, графика и скульптура. Есть и редчайшие предметы: прижизненные издания с автографами автора, письма, личные вещи.
Основу выставки составляют произведения из художественного фонда музея Сергея Есенина в Воронеже. Кроме того, некоторые предметы, принадлежавшие поэту, на время проведения выставки передал из своей личной коллекции Народный артист России Сергей Безруков.
Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:
Это инициатива была поддержана очень горячо, потому как все-таки Есенина любят не только в России, но и в Беларуси, как вы прекрасно знаете. Это поэт не только российский, но и белорусский в том числе.
И белорусская публика, и белорусский Национальный художественный музей с огромным удовольствием откликнулись на эту инициативу. Это было очень ярко поддержано с обеих сторон. Эта инициатива возникла одновременно и у российской стороны, и у нашей.
Мария Мазур, министр культуры Воронежской области (Россия):
Здесь есть не только портреты, здесь есть, конечно же, и воплощение его произведений. Выставка уникальна еще тем, что она рождалась постепенно и поэтапно. И вот здесь вы видите уже полную составляющую.
Ознакомиться с уникальной экспозицией можно до 22 февраля. После чего экспонаты отправятся на Родину – в Воронеж.