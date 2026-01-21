Выставка, посвящённая творчеству Сергея Есенина, открылась в Национальном художественном музее

«Сергей Есенин. Бесконечная легенда». Уникальная выставка, посвященная творческому пути гению лирической поэзии, открылась в Национальном художественном музее Беларуси. Ее приурочили к 130-летию со дня рождения русского классика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В экспозиции – около сотни экспонатов, отражающих разные эпохи жизни Есенина. Это живопись, графика и скульптура. Есть и редчайшие предметы: прижизненные издания с автографами автора, письма, личные вещи. Основу выставки составляют произведения из художественного фонда музея Сергея Есенина в Воронеже. Кроме того, некоторые предметы, принадлежавшие поэту, на время проведения выставки передал из своей личной коллекции Народный артист России Сергей Безруков.

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:

Это инициатива была поддержана очень горячо, потому как все-таки Есенина любят не только в России, но и в Беларуси, как вы прекрасно знаете. Это поэт не только российский, но и белорусский в том числе. И белорусская публика, и белорусский Национальный художественный музей с огромным удовольствием откликнулись на эту инициативу. Это было очень ярко поддержано с обеих сторон. Эта инициатива возникла одновременно и у российской стороны, и у нашей.

Мария Мазур, министр культуры Воронежской области (Россия):

Здесь есть не только портреты, здесь есть, конечно же, и воплощение его произведений. Выставка уникальна еще тем, что она рождалась постепенно и поэтапно. И вот здесь вы видите уже полную составляющую.