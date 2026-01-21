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Его начали копировать по всей Беларуси! Школьник из Витебска снял видео в TikTok про БРСМ и запустил тренд

21 января 2026 17:33
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
TikTok про БРСМ. Рассказывайте, как это было.

Его начали копировать по всей Беларуси! Школьник из Витебска снял видео в TikTok про БРСМ и запустил тренд-2

Андрей Онищенко, учащийся 11 класса средней школы № 47 Витебска им. Е.Ф. Ивановского:
Да, многие считают, что TikTok – это платформа только для развлекательных видео и прикольных танцев. Я считаю иначе. TikTok – это огромная площадка, позволяющая доносить идеи до широкой аудитории.

Евгений Пустовой:
О чем был ваш TikTok?

Андрей Онищенко:
Был у меня TikTok один. Девушка не должна вступать в БРСМ, но может, если хочет, а я выберу ту, которая хочет. Меня начали копировать по всей Беларуси тоже районные комитеты БРСМ.

Тамара Вятская, заместитель главного редактора «Радио-Минск»:
В БРСМ сколько пришло после этого?

Андрей Онищенко:
А в БРСМ пришло человек 40 в моей школе.

Подробности в видео.

# Интернет # социальные сети # Евгений Пустовой

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