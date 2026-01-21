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Мария Гнедчик стала победительницей первого этапа Кубка Леднёва

21 января 2026 17:55
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Мария Гнедчик стала победительницей первого этапа международных соревнований по современному пятиборью Кубок Павла Леднева. Соревнования проходят в российском Кирове, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

После фехтования, полосы препятствий и плавания белорусская спортсменка занимала пятую позицию, уступая лидеру Амине Тагировой полминуты. В заключительной дисциплине (лазер-ране) Гнедчик отыграла отставание и финишировала первой. 

Еще одна белоруска, Наталья Савенкова, расположилась на пятом месте. Ирина Николаева и Милана Певец заняли 13-ю и 14-ю позицию соответственно. Мужской финал состоится в Кирове 22 января.

# Спортивные соревнования

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