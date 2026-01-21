Памятник трагедии – мемориал «Масюковщина» стал историко-культурной ценностью международного значения
Территория бывшего Масюковщинского лагеря смерти в Минске отнесена к историко-культурным ценностям международного значения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее решение принято на основании материалов, подготовленных совместно Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны, Институтом истории НАН Беларуси и прокуратурой столицы.
Мемориал расположен на месте массового захоронения более 80 тысяч советских военнопленных, погибших в лагере. При этом основная инфраструктура и места содержания узников находились по другую сторону железной дороги – факт, который долгое время оставался малоизвестным.
Страшные страницы истории перелистала Влада Родовская.
У гранитного монумента, расположенного в одном из столичных районов, всегда особая тишина. Это не просто памятник, а молчаливый свидетель бесчеловечных преступлений, которые происходили на нашей земле. Шталаг в Масюковщине – лагерь для военнопленных, получивший порядковый номер 352. Страшное место, где под запретом было слово «жить».
Масюковщину сравнивают с Бухенвальдом: в концлагере, созданным в июле 1941-го, каратели лишили жизни даже не сотни, а тысячи людей. Холод, голод, болезни и пытки: из 80 тысяч замученных до смерти жертв архипелага Шталаг поименно удалось восстановить данные примерно 15 тысяч человек.
Ольга Петражицкая, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:
В разных источниках существуют такие сведения, что людей даже живьем закапывали. Здесь были траншеи. И когда загружали трупы, некоторые были еще не мертвы, но их точно так же просто сбрасывали. И есть такие свидетельские показания, что земля шевелилась.
Условия в Шталаге были нечеловеческими. Люди жили в сараях, бараках и конюшнях. Ночевали под открытым небом, погибали от антисанитарии, холода и истощения. Почти 140 тысяч пленных одновременно находились в пространстве, рассчитанном максимум на 10 тысяч человек. Настоящая фабрика смерти.
О душах жестоко убитых молятся и скорбят в храме Воздвижения Креста Господня в Минске. Святыня расположена возле мемориала, и здесь сохранению памяти придается особое значение.
Влада Радовская, корреспондент:
Уцелевшие фрагменты одежды, обрывки газет и жетоны – подлинные артефакты, олицетворяющие страшные события, хранятся в приходском доме храма. Здесь силами служителей святыни, прихожан и неравнодушных жителей города создан уникальный музей.
Колючая проволока, личные вещи, архивные фотоснимки – музей, посвященный памяти узников лагеря смерти Шталаг 352, был собран по крупицам. Что-то было найдено в результате раскопок, некоторые артефакты приносили местные жители. Центром экспозиции является вот этот макет концлагеря, созданный благодаря архивным данным.
Мария Исаева, прихожанка храма Воздвижения Креста Господня в Минске:
Можно увидеть здесь три ряда колючей проволоки. Их было много, практически вся территория была окутана колючей проволокой. По последнему ряду вечером пускали ток, то есть сбежать оттуда было невозможно.
Недавно мемориал «Масюковщина» получил новый статус – был признан историко-культурной ценностью международной значимости. В Шталаге находились в заточении не только советские военные. Под конец войны, когда Италия перешла на сторону антигитлеровской коалиции, в концлагерь двумя этапами было доставлено около 5 тысяч итальянских солдат. Жизнь большинства из них прервалась на территории Беларуси.
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