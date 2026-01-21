Памятник трагедии – мемориал «Масюковщина» стал историко-культурной ценностью международного значения

Территория бывшего Масюковщинского лагеря смерти в Минске отнесена к историко-культурным ценностям международного значения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее решение принято на основании материалов, подготовленных совместно Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны, Институтом истории НАН Беларуси и прокуратурой столицы.

Мемориал расположен на месте массового захоронения более 80 тысяч советских военнопленных, погибших в лагере. При этом основная инфраструктура и места содержания узников находились по другую сторону железной дороги – факт, который долгое время оставался малоизвестным. Страшные страницы истории перелистала Влада Родовская.

У гранитного монумента, расположенного в одном из столичных районов, всегда особая тишина. Это не просто памятник, а молчаливый свидетель бесчеловечных преступлений, которые происходили на нашей земле. Шталаг в Масюковщине – лагерь для военнопленных, получивший порядковый номер 352. Страшное место, где под запретом было слово «жить». Масюковщину сравнивают с Бухенвальдом: в концлагере, созданным в июле 1941-го, каратели лишили жизни даже не сотни, а тысячи людей. Холод, голод, болезни и пытки: из 80 тысяч замученных до смерти жертв архипелага Шталаг поименно удалось восстановить данные примерно 15 тысяч человек.

Ольга Петражицкая, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:

В разных источниках существуют такие сведения, что людей даже живьем закапывали. Здесь были траншеи. И когда загружали трупы, некоторые были еще не мертвы, но их точно так же просто сбрасывали. И есть такие свидетельские показания, что земля шевелилась.

Условия в Шталаге были нечеловеческими. Люди жили в сараях, бараках и конюшнях. Ночевали под открытым небом, погибали от антисанитарии, холода и истощения. Почти 140 тысяч пленных одновременно находились в пространстве, рассчитанном максимум на 10 тысяч человек. Настоящая фабрика смерти. О душах жестоко убитых молятся и скорбят в храме Воздвижения Креста Господня в Минске. Святыня расположена возле мемориала, и здесь сохранению памяти придается особое значение.

Влада Радовская, корреспондент:

Уцелевшие фрагменты одежды, обрывки газет и жетоны – подлинные артефакты, олицетворяющие страшные события, хранятся в приходском доме храма. Здесь силами служителей святыни, прихожан и неравнодушных жителей города создан уникальный музей.

Колючая проволока, личные вещи, архивные фотоснимки – музей, посвященный памяти узников лагеря смерти Шталаг 352, был собран по крупицам. Что-то было найдено в результате раскопок, некоторые артефакты приносили местные жители. Центром экспозиции является вот этот макет концлагеря, созданный благодаря архивным данным.

Мария Исаева, прихожанка храма Воздвижения Креста Господня в Минске:

Можно увидеть здесь три ряда колючей проволоки. Их было много, практически вся территория была окутана колючей проволокой. По последнему ряду вечером пускали ток, то есть сбежать оттуда было невозможно.