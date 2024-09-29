На юниорском ЧМ по муай-таю белорусы завоевали 23 награды! Как тренируют чемпионов?

Штатная тренировка для всех, здесь и совсем юные ребята и девочки, которые пришли познакомиться с боевыми искусствами, и победители международных турниров, рассказали в программ «Спорттаймер» на СТВ.
Штатная тренировка для всех, здесь и совсем юные ребята и девочки, которые пришли познакомиться с боевыми искусствами, и победители международных турниров, рассказали в программ «Спорттаймер» на СТВ.
Новоиспеченным чемпионам, призерам мира никаких послаблений. Результат в ринге – сиюминутная эйфория, и все в прошлом, надо идти вперед.
На завершившемся в Бангкоке юниорском планетарном форуме белорусы завоевали 23 медали, 6 наивысшей пробы, 8 серебренных и 9 бронзовых. Соискателей на награды было 1 200 человек из 110 стран. Очень приятно, что на наивысший пьедестал восходили наши воспитанники региональных школ, ребята из проекта Президентского спортивного клуба «Смелый шаг».
Михаил Степанов, тренер по муай-тай:
Благодаря всем этим моментам, факторам мы сумели собрать такую огромную команду и достойно выступить на чемпионате мира. Это достойная смена нашей национальной команде. Смотря на них сегодня, я вижу, что успех есть. Ребята растут, это здорово. Есть на кого опереться, я думаю, что мы вернем свои былые победы.
Самое главное в этом виде единоборств…
Все лишнее из головы надо убрать! Сосредоточиться во время боя, без этого не может быть победы.
14-летняя Анфиса Хилькевич год назад на первенстве мира замкнула тройку сильнейших. На этот раз она смогла пробиться в финал, некоторых своих соперниц послав в накат. Лицом к лицу девочка встретилась с действующей чемпионкой мира из России. Поединок оказался не для слабонервных, но она выстояла. В результате – серебро.
Анфиса Хилькевич, серебряный призер юниорского чемпионата мира по муай-тай:
Страшно, но я переборола свой страх и вышла с ней на ринг. Отработала, конечно, не получилось в этот раз выиграть, в следующий раз получится обязательно. В прошлом году я получила бронзу, в этом году – серебро, в следующем году я еду за золотом.
Подробности в видео.