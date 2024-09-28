ЧБ по футболу – результаты матчей 23-го тура

В чемпионате страны по футболу состоялись 3 матча 23 тура. «Витебск» впервые за 15 лет на выезде победил «Сморгонь», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

До этого разница забитых-пропущенных мячей у северян была ужасающей – 2:10. Нынешняя виктория далась на удивление легко. Счет в первом тайме с пенальти открыл Варданян. Едва команды вновь появились из раздевалок, как Егоров увеличил отрыв гостей. А закрепил успех «Витебска» Гирс. 3:0, что называется, без вариантов.