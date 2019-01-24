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Маркета Давидова выиграла спринт в Антхольце, Кривко – 17-я

24 января 2019 19:37
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Новости мира. В итальянском Антхольце 24 января взял старт шестой в сезоне этап Кубка мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Маркета Давидова выиграла спринт в Антхольце, Кривко – 17-я-1

В первый соревновательный день прошла женская спринтерская гонка. В ней приняли участие и пятеро белорусок. Лучший результат среди наших спортсменок показала Ирина Кривко. Она – 17-я.

Маркета Давидова выиграла спринт в Антхольце, Кривко – 17-я-4

Ну а победительницей спринта стала чешка Маркета Давидова. В тройке призеров также финка Кяйса Макарайнен и норвежка Марта Ройселанд.

# Биатлон # Фотофакт

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