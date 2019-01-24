Маркета Давидова выиграла спринт в Антхольце, Кривко – 17-я

Новости мира. В итальянском Антхольце 24 января взял старт шестой в сезоне этап Кубка мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первый соревновательный день прошла женская спринтерская гонка. В ней приняли участие и пятеро белорусок. Лучший результат среди наших спортсменок показала Ирина Кривко. Она – 17-я.