Гостиница на три звезды. Студенческая деревня готовится принимать участников и судей II Европейских игр

Новости Беларуси. Большая часть жильцов Студенческой деревни уже переселилась в общежития с дополнительными местами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Окончательно кампус на Петровщине опустеет уже к 1 февраля. После чего здесь начнётся косметический ремонт помещений. Как будут выглядеть номера спортсменов и судей Европейских игр, и получили ли жильё все нуждающиеся студенты – узнавала Екатерина Чичерова.