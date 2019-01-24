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Гостиница на три звезды. Студенческая деревня готовится принимать участников и судей II Европейских игр

24 января 2019 19:41
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Новости Беларуси. Большая часть жильцов Студенческой деревни уже переселилась в общежития с дополнительными местами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Гостиница на три звезды. Студенческая деревня готовится принимать участников и судей II Европейских игр-1

Окончательно кампус на Петровщине опустеет уже к 1 февраля. После чего здесь начнётся косметический ремонт помещений. Как будут выглядеть номера спортсменов и судей Европейских игр, и получили ли жильё все нуждающиеся студенты – узнавала Екатерина Чичерова.

Подробности в видеоматериале

# Европейские игры # Фотофакт

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