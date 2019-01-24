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Эстафетные гонки прошли в рамках турнира «Снежный снайпер»

24 января 2019 19:59
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Новости Беларуси. В Минске завершен отбор в команду, которая представит столицу на республиканских состязаниях «Снежный снайпер», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Эстафетные гонки прошли в рамках турнира «Снежный снайпер»-1

Сегодня последний день минского тура соревнований. Организаторы приберегли напоследок самую интересную, эмоциональную и увлекательную дисциплину – эстафетные гонки.

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# Биатлон # Фотофакт

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