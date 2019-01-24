Тарасова и Ягудин в кокошниках показали, как болеют за российских фигуристов на ЧЕ

Новости России. На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Минске, продолжается второй соревновательный день.

Легендарный тренер Татьяна Тарасова показала, как болеет за российскую сборную. Свой образ Тарасова дополнила кокошником. Фото было опубликовано в Instagram.

Татьяна Тарасова:

А вы болели за наших мужчин? МОЛОДЦЫ! Ждем субботу и произвольную...

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На фото вместе с Татьяной Анатольевной фигурист Алексей Ягудин, который также примерил кокошник, а также комментатор Александр Гришин.