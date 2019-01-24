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Тарасова и Ягудин в кокошниках показали, как болеют за российских фигуристов на ЧЕ

24 января 2019 16:54
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Новости России. На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Минске, продолжается второй соревновательный день.

Легендарный тренер Татьяна Тарасова показала, как болеет за российскую сборную. Свой образ Тарасова дополнила кокошником. Фото было опубликовано в Instagram.

Татьяна Тарасова:
А вы болели за наших мужчин? МОЛОДЦЫ! Ждем субботу и произвольную...

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На фото вместе с Татьяной Анатольевной фигурист Алексей Ягудин, который также примерил кокошник, а также комментатор Александр Гришин.

Тарасова и Ягудин в кокошниках показали, как болеют за российских фигуристов на ЧЕ-1

Скриншот со страницы instagram.com/t.a.tarasova

По итогам короткой программы у мужчин и женщин первые места заняли российские фигуристы – Михаил Коляда и Алина Загитова. Впереди их ждет произвольная программа. 

Татьяна Тарасова поделилась трогательным фото с Алиной Загитовой с чемпионата Европы (читать далее).

# Фигурное катание # калейдоскоп # Татьяна Тарасова # Алексей Ягудин # Михаил Коляда # Алина Загитова

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