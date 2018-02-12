Победный дубль Дальмайер. Немка завоевала второе олимпийское золото

12 февраля прошла вторая биатлонная гонка на Олимпиаде в Пхёнчхане. Победительницей в пасьюте стала Лаура Дальмайер, которая завоевала олимпийское золото и в спринте, который состоялся 10 февраля.

Второе место заняла Анастасия Кузьмина из Словакии, а третье – Анаис Бескон из Франции.