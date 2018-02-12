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Победный дубль Дальмайер. Немка завоевала второе олимпийское золото

12 февраля 2018 10:43
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12 февраля прошла вторая биатлонная гонка на Олимпиаде в Пхёнчхане. Победительницей в пасьюте стала Лаура Дальмайер, которая завоевала олимпийское золото и в спринте, который состоялся 10 февраля.

Второе место заняла Анастасия Кузьмина из Словакии, а третье – Анаис Бескон из Франции.

Победный дубль Дальмайер. Немка завоевала второе олимпийское золото-1

Фото: twitter.com/IBU_WC

В гонке преследования приняли участие четыре белоруски. Под девятым номером стартовала Дарья Домрачева.

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Лучшей из белорусок стала Надежда Скардино. Она заняла 14 место. Ирина Кривко финишировала 17-ой.

Дарья Домрачева финишировала на 37 позиции. Надежда Писарева завершила гонку на 44 позиции.

Погода вносила свои коррективы в результаты гонки. Сильный ветер мешал спортсменкам на стрельбище. На четвертом огневом рубеже Дарья Домрачева допустила четыре промаха.

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# Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018 # Лаура Дальмайер

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