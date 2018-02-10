«Настраиваюсь бороться на следующих гонках». Домрачева прокомментировала результат спринта на ОИ-2018

Новости Беларуси. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева прокомментировала своё выступление в первой женской биатлонной гонке на Олимпиаде. Спортсменка заняла девятое место в спринте – это лучший результат среди белорусок.

Как сообщает Pressball.by, спортсменка отметила, что она всегда настраивается на борьбу.

Дарья Домрачева:

Конечно, результат стрельбы сегодня не тот, который я ожидала от себя, на который я настраивалась. Но результат тот, который есть. Возможно, какие-то нюансы, на которые фокусируешь свое внимание, это и ветер, и холод, они стали таким отвлекающим моментом. Потеряла фокус на важном, на стрельбе. Но важно сделать выводы после сегодняшней гонки. Это начало, оно не самое лучшее. Настраиваюсь бороться на следующих гонках.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что из-за сильного ветра результат гонки может быть непредсказуемым.